Osam najboljih štiva o putovanjima po izboru svjetskih stručnjaka

Neko je jednom rekao kako se uspjeh velikih putopisa ne može mjeriti nagradama, već "pređenim" miljama ili kilometrima. To se ne odnosi na milje koje su autori putopisa opisali, već na sve te kilometre koje čitalac u svojoj glavi "pređe" tokom čitanja knjiga. Na sve te kilometre koji su pokrenuli maštu, inspirisali čitaoca da pješači, vozi i leti.

Deset najboljih knjiga o putovanjima biralo je za "Forbes" nekoliko iskusnih ljudi iz ove oblasti iz cijelog svijeta.

"SATURNOVI PRSTENOVI", VINFRID GEORG SEBALD

Na pitanje da izabere najbolju putopisnu knjigu, Džejms Kej, urednik sajta Lonely Planet, izabrao je djelo koje se ne uklapa u nijedan žanr. Putopis? Memoari? Roman? Reklo bi se da je ova knjiga sve pomenuto. Najznačajnije djelo njemačkog pisca zapravo je zbirka misli koje su se rodile u Vinfridovoj glavi tokom šetnji engleskim okrugom Sufolk. Pripovjedač vijuga nekoliko kilometara niz obalu, ali njegovo se mentalno putovanje osjeća daleko većim dok čitate ovu knjigu. Ovaj roman spaja razne i vrlo nesvakidašnje opise mjesta i ljudi s kojima se Vinfrid susretao tokom puta. Čitajući ovu knjigu, naučićete nešto i o lovu na haringe, kolonijalizmu u Kongu i vladavini kineske carice. "Saturnovi prstenovi" sadrže filozofiju za putnike koji žele da čuju priče mjesta koje pohode i trude se da budu promišljeniji istraživači.

"UMIJEĆE PUTOVANJA", ALEN DE BOTON

"Umijeće putovanja" filozofa i kritičara Alena de Botona služi kao podsjetnik na to, izjavila je Mišel Halpern, turistička blogerka u emisiji "Live Like It’s The Weekend". De Boton, brutalno iskren, filozofski gleda na to zašto putujemo i otkriva istine koje ne želimo da vidimo ili u koje ne želimo da povjerujemo. Sve one fantazije koje imamo i koje često mogu biti bolje od onoga što nas čeka kada dođemo na neku destinaciju. On je nevjerovatno strastven kada opisuje svakodnevne trenutke putovanja, koji često ostaju u lijepom pamćenju.

"ALHEMIČAR", PAULO KOELJO

Većina putnika uživa u svojim avanturama, bilo da je to uživanje u nevjerovatnim arheološkim nalazištima ili u najfinijem obroku. Ali dok ste zauzeti traženjem nečeg spoljnog, obično na kraju otkrijete dio sebe za koji nikada niste znali da postoji. Upravo to se događa u knjizi "Alhemičar", rekla je Kori Varga, stručnjak za putovanja i osnivač travel bloga "You Could Travel". "Alhemičar" priča zadivljujuću priču andaluzijskog pastira koji putuje kroz egipatske pustinje u potrazi za blagom. Ali tokom svojih avantura, umjesto toga, on upoznaje sebe. Koeljo ovim djelom pokazuje putovanje koje je najvažnije - putovanje pouka i šarmantnih priča o zmijama, ljubavi, dinama i alhemijama.

"SREDNJE PEČEN", ENTONI BORDEJN

Entoni Bordejn u srcu svakog putnika ima posebno mjesto. Ali između njegovih nagrađivanih TV emisija i najprodavanijih knjiga teško je izabrati koji dio njegovog pripovijedanja je najuticajniji. Srećom, Meagan Drilinger, putopisac i vlasnica ženskog preduzetničkog preduzeća "Vaera Journeys", odluku čini malo lakšom svojim izborom. Entoni je u ovoj knjizi malo stariji, malo istrošeniji, a iznad svega, mudriji. Putovanje je promijenilo Bordejna. Otvorilo mu je oči prema svijetu koji je bio praštajući i ljubazan, svijetu koji ima manje sreće od njega, i naučio ga koliko je izlazak iz zone komfora sredstvo za rast!

"ŽENA SAMA: PUTOPISNE PRIČE IZ CIJELOG SVIJETA", PRIKUPILI I UREDILI FAITH KONLON, INGRID EMERIK I KRISTINA HENRI DE TESAN

Pitanje "a šta ako" prilikom samostalnog putovanja dovoljno je da mnoge odvrati od puta. Posebno žene. Ova knjiga će vam pomoći da pobijedite strah od solo istraživanja i podstaći će vas da to radite prema sopstvenim uslovima, izjavila je Tanika Rene, influenserka za putovanja.

"Žena sama: putopisne priče iz cijelog svijeta" ispunjena je iskustvima i pričama solo putnica koje su stvarne, transparentne i inspirišu. Ova knjiga će vam dati vjetar u leđa da se suočite sa svojim strahovima i da vidite svijet.

"AVANTURE TINTINA", ŽORŽ REMI ERŽE

Šta bi moglo više da nadahne mladog putnika (ili starije nomade koji su još mladi u srcu) od uzbudljivih avantura novinara i njegovog malog psa koji luta svijetom? Tintinovi stripovi za Inmu Gregorio, iskusnu putnicu koja vodi putopisni blog "Svijet za putovanje", predstavljaju nešto što je obilježilo njeno djetinjstvo i sva putovanja!

"Avanture Tintina" belgijskog karikaturiste Eržea su zapravo komična serija koja može da vas odvede u Egipat, Kongo, Tibet, bez obzira na to koliko godina imali.

"ATLAS ZABAČENIH OSTRVA", JUDIT ŠALANSKI

Lako je shvatiti zašto putnici vole ovu knjigu. Mala je te se lako ubaci u torbu, sadrži prelijepe mape i, što je najvažnije, podsjeća vas da je ostalo još toliko toga da vidite od svijeta, rekla je Kristin Hening, travel blogerka. Ova knjiga vas istovremeno privlači detaljnim otkrićima i odličnim slikama dalekih destinacija. Na svakom od prikazanih ostrva predstavljeni su najbitniji statistički podaci o zemlji sa delikatno nacrtanom mapom.

"PLAŽA", ALEKS GARLAND

Klemens Sehi, putopisac, izabrao je ovu knjigu jer, kako kaže, mijenja način na koji ljudi razmišljaju o definiciji raja. Garland stvara sliku raja, uvlačeći čitaoca u misli da su likovi zaista pronašli raj na zemlji, a onda im počne pokazivati šta je stvarnost.