Osmo svjetsko čudo nalazi se u Čileu (VIDEO)

Torres del Paine je osmo svjetsko čudo, najveći i najposjećeniji park prirode u Čileu.

On se nalazi na krajnjem jugu zemlje, na takozvanoj Ruti koja vodi do kraja svijeta. Ovaj nacionalni park definišu izuzetno visoke i oštre planine. One gordo okružuju krajolik u kom čuvaju lednjake, jezera i rijeke. Nalazi se u regiji poznatoj po surovim vremenskim prilikama, čuvenoj Patagoniji. Interesantno je navesti da u ovom delu zemlje dan izuzetno dugo traje, čak 17 sati, pa imate priliku da zaista dugo uživate u prirodi.

Ovu titulu je Torres del Paine ponio u ozbiljnoj konkurenciji od više od 300 različitih destinacija. Igra prirode i Bogova je ovdje posebno izražena, a surovi krajolik djeluje nestvarno, kao da nije sa ove planete.

Najpoznatiji dio parka čini planinski masiv sa tri oštva vrha. Svaki vrh ima svoje ime, to su Torres d’Agostini, Torres Central i Torres Monzino. Oni se uzdižu 2.500 metara iznad nivoa mora, i po njima je cio park i dobio ime. Torres del Paine u prevodu znači plavi stubovi, takvu boju od neba i jezera dobiju kad se gledaju izdaleka.

Park zauzima površinu od oko 300.000 hektara prave divljine za istraživanje. On predstavlja raj na zemlji za ljubitelje prirode, posebno jer nema izražene turističke aktivnosti.

Patagonija nije jeftina destinacija, a Torres del Paine nije ništa drugačiji. Nacionalni park je udaljeno mjesto koje podrazumijeva kompleksnu logistiku za turizam. Međutim, boravak u Torres del Paine-u nikada nije bio tako pristupačan, naročito u poslednjih nekoliko godina, iako se nalazi na samom kraju svijeta. Danas je priroda na cijeni, naročito divlja i udaljena, daleko od bilo kakvih tragova civilizacije, prenosi bobrba.me.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.