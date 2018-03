Ostrvo bez automobila

Iako je prebogato istorijskim nasljeđem, jedinstvenim kućama u popločanim ulicama i prekrasnim plažama na čistom, plavom moru, srpski turisti nepravedno zapostavljaju ostrvo Hidru.

Do Hidre se stiže posle sat vremena vožnje brodom iz atinskog pristaništa Pirej. Vožnja može da traje i tri sata, ukoliko se do ovog ostrva ide na izlet turističkim brodićem. Prava je šteta što većina naših turista, kao stranci, na ovo ostrvo samo svrati. S druge strane, za mnoge je to i prednost, jer nema gužve. Takođe, ovo je jedno od rijetkih ostrva u Sredozemnom moru na kojem nema automobila, osim kamiona koji odnose smeće i ambulatnih vozila. Zbog toga su magarci glavno prevozno sredstvo.

Hidra je uspjela da sačuva stari, grčki šarm, i u to se zaljubio muzičar Leonard Koen. Na ovom ostrvu će uživati turisti istančanog ukusa, jer hrana u restoranima predstavlja grčku, autentičnu kuhinju. Takođe, mnoštvo muzeja i galerija učiniće odmor zanimljivijim bez pukog ležanja na plaži.

U Istorijskom arhivskom muzeju mogu se vidjeti slike, ali i ikone, fotografije i predmeti iz 18. i 19. veka, kada je Hidra bila najvažniji trgovački centar Egeja i kada su se Srbi i Grci zajedno oslobađali od Turaka. Vizantijski muzej se nalazi u manastiru Dormition. Pored nekoliko galerija i Muzeja savremene umjetnosti, na Hidri se mogu posjetiti dva manastira i 300 pravoslavnih crkava.

Ostrvo je idealno za pješake, koji mogu da šetaju i da se ne oznoje od jednog do drugog rustičnog sela, manastira ili tvrđave, sa pauzama za šoljicu grčke kafe ili čašu vina.

Plaže su najveći dragulj Hidre, a kamena Spilija je najpoznatija. Na plaži Avlaki su kamenčići, a na Kaomiti pijesak. Najzanimljivija plaža je Klimaki, jer u pećini, dok su Karali i Limnioza savršene za ljubitelje gnjurenja i pecanja. Ipak, plaža Mandraki, koja se nalazi u staroj vojnoj luci, najzanimljivija je turistima, jer je prepuna ležaljki, kafića i zabave na vodi.

Ni večernja zabava neće nedostajati turistima, jer su centar i pristanište puni kafe-barova. U "Amaluru" su žive svirke redovne. Legendarni “Piratis”, koji se nalazi na kraju pristaništa, uvijek je pun ljudi. Tu naručite “cipuro” sa brendijem, sokom od limuna, šećernim sirupom i belancetom, koji je ovde pila i Sofija Loren.

Apoteka "Rafalija"

Najljepša apoteka na svijetu - "Rafalija", nalazi se na Hidri. Ovaj porodični biznis započeo je Evangelos Rafalias 1890. godine. Stara porodična vila i danas je lijepo uređena apoteka, koja prodaje ljekove po starim recepturama.

(novosti.rs)