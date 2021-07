Otvoreno jedino uzgajalište evropskih jelena u BiH

ŽIVINICE - U Ljubačama, kod Živinica, za posjetioce je nedavno otvoreno porodično poljoprivredno gazdinstvo "Jelen", gdje se uzgajaju jeleni koji su već postali prava atrakcija, posebno za porodice s djecom.

Na iznajmljenom imanju u mjestu Ljubače porodica Muratović iz Živinica uzgaja evropske i jelene lopatare, srneću divljač i niz manjih životinja.

Jedino uzgajalište evropskih jelena u BiH je upravo tu. Zovu se još obični, alpski ili crveni jeleni.

"Neke od njihovih karakteristika su da dosežu težinu do 250 kg, u odnosu na jelene lopatare koji mogu imati maksimalno 100 kg. Njih smo nabavili 2016. godine, oko 30 grla. Međutim, u startu smo imali problema sa psima lutalicama. Pretrpjeli smo ogromnu štetu. Ipak, uspjeli smo koliko-toliko da se oporavimo i sada imamo oko 60 evropskih jelena", pojasnio je Mujo Muratović, vlasnik uzgajališta.

On dodaje da je uzgoj složen i kompleksan posao te da se razlikuje od vrste do vrste. Primjera radi, jelen lopatar je manje zahtjevan.

"Evropski jelen je dosta osjetljiviji. Hoće teren sa dosta vlage, hoće kaljužu i da se valja u bratu. I jedni i drugi moraju imati konstantno čistu vodu. Na svu sreću, ovdje imamo uredno vodosnabdijevanje, imamo nekoliko potoka koji ne presušuju", priča ovaj uzgajivač.

Jeleni ujutru i navečer dobijaju žitarice preko automatskih hranilica. Tokom zime ishrana se pojača silažnim kukuruzom i sijenom. S početkom proljeća kreće ishrana i sa svježom travom.

O zdravstvenom stanju ovih životinja brine lokalna privatna veterinarska stanica.

"Veoma je teško liječiti divljač. Ukoliko dođe do neke povrede ili bolesti, 99% su šanse da će životinja uginuti jer jednostavno ne podnosi nikakve lijekove. Ono što mi činimo je tretiranje protiv parazita pa im ubacujemo tablete u hranu i vodu, a sve drugo se nije pokazalo efikasnim", kaže vlasnik. On pojašnjava da trenutno u uzgajalištu ima i 120 jelena lopatara, odnosno 80 ženki i 40 mužjaka. U narednom periodu slijedi telenje pa Muratović očekuje minimalno 60 mladunčadi.

"Njih smo nabavili isto 2016. godine. U početku smo kupili 44 grla iz Hrvatske i Austrije i dobro su se pokazali. Taj broj smo utrostručili i bio bi još veći da nismo imali probleme sa psima lutalicama", podsjeća Mujo i dodaje da bi davno odustao od ovog posla da nije zavolio jelene.

Inače, ideja za uzgoj došla je iz regije.

"Ideju smo dobili od naših poslovnih prijatelja iz Hrvatske. Imamo dugogodišnje prijatelje u Osijeku i Đakovu, koji imaju velike farme jelena.

Tako se rodila ideja da i mi s tim počnemo u BiH. Nismo prvi, ima još nekoliko farmi", priča Mujo Muratović.

On ističe da je u BiH sve manje takvih farmi jer nije uređen sistem u BiH kao u zemljama regije.

Primjera radi, u BiH se za uzgoj divljači ne mogu ostvariti poticaji od države.

"Sve manji broj opstaje i sve manje ljudi odlučuje da se bavi uzgojem divljih životinja. Prvobitno je to bilo zamišljeno da to bude lovište i komercijalni lov. Međutim, zakonski to kod nas nije uređeno zato što zakon o lovstvu nije usvojen, postoje tri krovna saveza, itd. U međuvremenu kod nas se rodila ogromna ljubav prema tim životinjama i mi smo tako odustali od te ideje", kaže Muratović za "Nezavisne".