Ove stvari nikada ne bi trebalo da radite u Italiji

Kako bi se što bolje nosile sa velikim brojem turista koji posjećuju zemlju, te pritom sačuvali svoje gradove i mjesta, italijanske vlasti posljednjih godina su donijele niz pravila.

Neka su vam možda već i poznata, poput onog da ne sjedi na Španskim stepenicama u Rimu, a neka možda i ne, jer je tek nedavno uvedeno kažnjavanje nepropisno odjevenih turista u Sorentu.

U svakom slučaju, i ovdje vrijedi ona da se u "Rimu ponašate kao Rimljanin", pa nemojte sebi da pokvarite odmor i izbjegnite neku od sljedećih 10 stvari:

1. Fotografisanje unutar Sikstinske kapele (Vatikanske muzeje možete slikati, ali u kapeli je to strogo zabranjeno).

2. Sjedenje na Španskim stepenicama u Rimu.

3. Konzumiranje hrane na ulicama u strogom centru Firence; Via de' Neri, Piazzale Degli Uffizi, Piazza del Grano i Via Della Ninna od 12 do 15 h i od 18-22 h. Konkretno, ovo znači da ne smijete ići uokolo sa na primjer sendvičem i jesti ga po ulici.

4. Hranjenje golubova na trgu Sv. Marka u Veneciji.

5. Kupanje u rimskoj fontani Trevi.

6. Snimanje dronom bez dozvole u urbanom području, posebno starim gradskim jezgrama.

7. Stavljanje "ljubavnih" katanaca na mostove u Rimu i Veneciji.

8. Plivanje, ronjenje ili kupanje u venecijanskim kanalima.

9. Plivanje u Plavoj pećini na Kapriju. Možete da je posjetiti brodom, ali plivanje u samoj pećini strogo je zabranjeno. Ako ne vjerujete, pitajte Hajdi Klum, koja je 2019. platila visoku novčanu kaznu, jer je odlučila da pliva u pećini.

10. Uzimanje pijeska sa plaža na Sardiniji (generalno se odnosi na sve plaže, ali pogotovo na sardinijske). Ovakvo ponašanje može vas čak odvesti i u zatvor.

(B92)