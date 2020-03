Ovo je najgore sjedište u avionu koje će vam let pretvoriti u agoniju

Sjedišta u avionu su mnogim putnicima najvažnija stvar prilikom leta, a neki su spremni da ulože više novca kako bi uživali u putovanju - posebno ukoliko je riječ o dalekim destinacijama.

I dok ljudi često izbjegavaju prve redove u avionu i rezervišu mjesta što bliža izlazu iz aviona, putnici su istakli da postoji jedno mjesto koje je zapravo najgore za putnike i može let da pretvori u pravu agoniju.

Riječ je o sedištu koje se nalazi pored putničke kabine, pored koga je postavljena velika bijela panel ploča koja onemogućava putniku da uživa u živopisnim prizorima tokom putovanja.

Zašto avioni imaju ova čudna sjedišta?

Kako pišu turistički portali ovu vrstu sjedišta nemaju svi avioni, a o samom rasporedu u kabini odlučuju isključivo avio-kompanije. Zato možete u određenim avionima uočiti sjedišta bez pogleda, ali ne na svim letovima, čak i ako kompanije imaju isti tip aviona.

Često su umjesto prozora postavljene bijele panel ploče jer se upravo tu nalazi glavni dio aviona, tako da se ne može naknadno izmijeniti ovaj prostor. Na primjer, kompanija "Virdžin Australija" je objasnila na svom blogu da sjedište 9A na njihovim Boing avionima je obično bez prozora jer se panel koristi za postavljanje cijevi za distribuciju klima uređaja.

Nažalost, čak i ako ste platili da odaberete sjedište sa prozorom, novac vam neće biti vraćen, a ovo važi za većinu avio-kompanija. Važno je napomenuti da neke kompanije obaviještavaju svoje korisnike kada rezervišu kartu da njihovo sjedište zapravo nema prozor. Tako "Rajaner" obavezno šalje poruku u kojoj upozorava kupce da neće moći da uživaju u posmatranju okoline.

Dobro je znati da sjedišta 11A i 11F u avionima Rajanera nemaju prozor.

The window seat I paid for, for my @Ryanair flight to Dublin Refund??? #travelfails pic.twitter.com/jxebd1SZHc