Ovo srpsko jezero nazivaju srpskim Maldivima, sada će dobiti i plažu

Jedna od najatraktivnijih lokacija u Srbiji, jezero Perućac, iz godine u godinu postaje sve popularnije kako među domaćim, tako i među stranim gostima. Smaragdnozelena voda i kućice na samoj površini jezera prizor su koji oduzima dah, i zato ovo mjesto mnogi nazivaju i srpskim Maldivima. Decenijama unazad ljudi se kupaju na njegovim obalama, ali sada će jezero Perućac konačno dobiti svoju novu pontonsku plažu, jer je stara bila sklonjena zbog bezbednosnih razloga.

"Kroz realizaciju projekta Jezero Perućac – naše more, planiramo da unapredimo turističku ponudu. Planirano je postavljanje pontonske plaže, kao i formiranje mobilijara za aktivnosti na vodi. To će mnogo značiti za dopunu rekreativnog sadržaja na samom jezeru. Inicijativa za izgradnju potekla je od zaposlenih u TO Tara Drina, a projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom turizma i omladine, koje je za ovu namenu izdvojilo 24 miliona dinara", rekao je Petar Nešković, zamjenik predsjednika opštine Bajina Bašta.

Svu ljepotu i prednosti takozvanih srpskih Maldiva iskoristili su mještani ovog kraja, koji su uložili sredstva u izgradnju smještajnih kapaciteta i uspješno se bave turizmom. Ono što je najvažnije – gosti sada dolaze tokom čitave godine, a ne samo tokom ljetnjih mjeseci.

"Sezona ovde počinje u prvim danima maja i završava se krajem septembra, ali zainteresovanost gostiju postoji čak i nakon toga. Kućice koje se nalaze na samom jezeru rezervišu se i godinu dana unapred tako da je za mesece avgust i septembar već sada skoro sve popunjeno. Mnoge odmor ovde podseća na Adu Bojanu i oni koji dođu prvi put ostaju fascinarani svom ovom lepotom i uvek se vraćaju. Aktivan odmor je ono što ih osvaja jer imate sve. Jedan dan uživate u jezeru i kupanju, a drugi ste već na vrhu Tare i uživate u pogledu sa spektakularnih vidikovaca", kaže mještanin Radisav Mićović i dodaje da bavljenje turizmom u ovom dijelu Srbije može biti izuzetno isplativo.

Rijeka Drina jedno je od najvećih bogatstava koje Srbija ima, sa jednim od najdubljih kanjona u Evropi. Upravo njenim pregrađivanjem nastalo je veličanstveno jezero Perućac. Ono po čemu se izdvaja od ostalih jeste to što spada u red najčistijih u Srbiji, a sama njegova geografska pozicija i blizina Nacionalnog parka Tara čini ga još privlačnijim za posjetioce, ali i investitore.

