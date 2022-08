Ovo su tri najopasnije plaže u Grčkoj

Kažu da je do najljepših stvari u životu najteže doći. Isto važi i za mnoge plaže u Grčkoj do kojih turisti po svaku cijenu podrivaju put, čak i tamo gdje to naizgled nije moguće. Uprkos tome što su jasno istaknuti natpisi da se spuštate na sopstvenu odgovornost, mnogi turisti ne mare i, ni manje, ni više u japankama kreću u podvige koji su isključivo za iskusne hajkere ili pak, planinare.

Oni koji potcjenjuju silu prirode, a precjenjuju sopstvene mogućnosti moraju imati na umu da je za put do ovih plaža potrebna maksimalna koncentracija prilikom svakog koraka. Bilo koja vrsta nepažnje može kulminirati ne samo povredom, već i fatalnim ishodima.

Primjera radi, na plaži Šejtan Limani na Kritu spasioci barem dva puta godišinje moraju da intervenišu i spasavaju povrijeđene turiste. Na plaži Cigrado na Milosu, reaguju najprije zbog paničnih napada klaustrofobičnih turista koji moraju proći kroz uzak usjek u stijeni, dok Grias to Pidima na Androsu nije dobra za one koji se plaše visine.

Cigrado

Na ostrvu Milos koje je poznato po prelijepim i čistim plažama, postoji i jedna koja se smatra možda i najopasnijom na Egejskom moru.

Iako je ova plaža donekle dostupna automobilom, svakako krije jedno veliko iznenađenje. Naime, da biste došli do same pješčane plaže, morate se spustiti niz drvene merdevine, a prethodno proći kroz uski otvor među stijenama. Istovremeno, morate paziti gdje gazite, a valja napomenuti da su merdevine okačene o stijenu samo jednim konopcem.

Ipak, na samom vrhu stoji znak na kojem na tri različita jezika piše da "silazite na plažu na sopstvenu odgovornost".

Oni koji su klaustrofobični nek radije izaberu da plažu obiđu s mora, brodićem.

Šejtan Limani

U pitanju je spektakularna uvala koja se nalazi na 20 kilometara od centra Hanje na Kritu. Da biste stigli do plaže idete putem aerodroma, te skrećete desno ka selu Hordaki i pratite putokaz za Rizoskoko, odakle se strmim serpentinama stiže do samog parkinga, ali ne i do plaže.

Kada pak, stignete na parking čeka vas 15 minuta izuzetno strmog prilaza do same plaže.

Do plaže vode lijevi i desni put. Desni je malo laganiji (u početku), ali kada se skoro spustite do same plaže čekaju vas užasno oštre i strme stijene koje morate preći kako biste se spustili na sam šljunak.

Lijevi put je izuzetno strm, ali možda čak i sigurniji jer se sve vrijeme krećete uskim puteljkom prepunim prepreka tzv. kozijom stazom, ali se možete držati za stijene i nikako ne gledati u provaliju koja se slobodno prostire sa vaše lijeve strane.

Rezultate nepažnje najbolje opisuje činjenica da spasioci Vatrogasne brigade i Obalske straže Hanje često pomažu u spasavanju povrijeđenih, što je i kulminiralo smrću jedne mlade osobe u avgustu 2018. godine.

Grias to Pidima

Osim što predstavlja remek-djelo prirode, u pitanju je plaža koja je zaštitni znak Androsa, ali i Kiklada - Grias To Pidima, što u prevodu znači "mjesto sa kojeg je stara dama skočila". Nalazi se na par kilometara od grada Kortija, a od same magistrale put do plaže predstavlja pravu peripetiju.

Kada su Turci okupirali Andros, jedna starija žena je nehotice otvorila vrata zamka Kohilos i tako nenamjerno pustila Turke da ga zauzmu. Od sramote je potom skočila sa litice i po njoj ova plaža nosi ime.

Da biste došli do plaže, prvo se morate spustiti nizbrdo sa parkinga kako biste došli do same litice. Kada dođete do litice zapitaćete se gdje je plaža, ali tada kreće akcija.

Put sve vrijeme vodi uz samu liticu, koja je doduše samo neposredno pred silazak na plažu zaštićena drvenom ogradom.

Iako mora da se pazi na hod, silazak do same plaže je mnogo lakši nego povratak. Put nazad do magistrale biće zahtijevan za one koji nisu u kondiciji.

(Euronews.rs)