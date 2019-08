Paljanski biciklisti stigli do Moskve: Prevalili 2.850 km na dva točka

​Trojica biciklista Biciklističkog kluba "Javorina" sa Pala uspješno su okončali biciklističku ekspediciju "Pale – Moskva 2019 / Hvala i slava Rusiji" koja je organizovana od 06.07.2019. do 26.07.2019. godine.

Miroslav Klačar, Dražan Kusmuk i Vuk Soković prevalili su tokom osamnaestodnevne vožnje na svojim dvotočkašima put od čak 2.850 km. Paljanski biciklisti su na ovaj način izrazili zahvalnost Rusiji i ruskom narodu za svu pomoć koju su pružili Srbima kroz istoriju i koju pružaju i danas. To je bio cilj ovog poduhvata.

Miroslav Klačar, učesnik ekspedicije, istakao je da su ovom poduhvatu prethodile intenzivne pripreme.

"Bilo je neophodno detaljno isplanirati trasu puta, prikupiti finansijska sredstva, organizovati prenoćišta i povratak članova ekspedicije. Takođe, ovakvi poduhvati podrazumijevaju i visok nivo psihofizičke spreme učesnika ekspedicije. Sretna okolnost je što imamo veliko iskustvo u organizovanju ovakvih putovanja", istakoa je Klačar.

Napomenuo je da su paljanski biciklisti do sada biciklima stizali do Grčke 2004, 2008, 2010. i 2013. godine, vozeći do Atine i tri puta do manastira Hilandar. U 2012. godini organizovan je poklonički put biciklima do Barija u Italiji u cilju poklonjenja moštima Svetog Nikole, a 2013. godine takođe poklonički put biciklima do Jašija u Rumuniji u cilju poklonjenja moštima Svete Petke.

Tokom 2015. godine realizovana je biciklistička ekspedicija do Terezina u Češkoj u cilju odavanja počasti Gavrilu Principu, Trifku Grabežu i Nedeljku Čabrinoviću, pripadnicima Mlade Bosne.

"Iako su ovo ozbiljna putovanja, put do Moskve je zbog velike udaljenosti najteži te smo mu pristupili veoma ozbiljno", navodi Klačar.

Tokom putovanja biciklisti su prošli su kroz Hrvatsku, Mađarsku, Slovačku, Poljsku Litvaniju, Letoniju i Rusiju, posjetili brojne gradove (Krakov, Varšava, Viljnus i Moskva), upoznali nove ljude koji su ih ugostili na njihovom putovanju.

"Putovanje je bilo dosta naporno. Dnevno smo prelazili oko 160 km. Saobraćaj je bio veoma intenzivan. Posebno u Poljskoj i na prilazu Moskvi, gdje smo imali dosta sreće vozeći se avenijama koje imaju 5 saobraćajnih traka. U nekoliko navrata nas je uhvatila i kiša, a većim dijelom puta kroz Slovačku i Poljsku imali smo i jak vjetar u prsa", ističe Klačar.

Ističe da je poseban utisak na njih ostavila Rusija i njeno nepregledno prostranstvo.

Klačar je posebno izrazio zadovoljstvo zbog gostoprimstva i srdačnog prijema koji su im ukazali njihovi ruski domaćini, gdje su iz prve ruke osjetili šta znači „ruska duša“. Zahvaljujući Predstavništvu Republike Srpske u Moskvi i gospodinu Andreju Leonovu, proveli su tri dana u Moskvi i obišli većinu njenih znamenitosti.

Klačar je takođe istakao da je u dosadašnjem radu Kluba akcenat stavljen na organizovanje biciklističkih ekspedicija van Bosne i Hercegovine sa ciljem podizanja svijesti o kulturnim, istorijskim, slobodarskim, tradicionalnim i vjerskim vrijednostima srpskog naroda te jačanja sportskog duha, karaktera i volje kod omladine i mlađih naraštaja te da će se nastaviti sa sličnim aktivnostima i u budućnosti.