Pariz i Istanbul top destinacije za novogodišnju noć

BANJALUKA, SARAJEVO - Iako nas do novogodišnje noći dijeli nešto više od mjesec dana, u većini turističkih agencija u BiH kažu da vlada veliko interesovanje za rezervaciju za novogodišnja putovanja.

Istanbul, Pariz, Dubai, Atina i Barselona samo su neke od atraktivnih destinacija na kojima su brojni bh. građani već rezervisali proslavu najluđe noći.

Vladimir Ćorović iz "Kontiki travela" Banjaluka kazao je da su već uveliko krenule rezervacije za novogodišnju noć.

"Nova godina je jedan od atraktivnih termina kada su u pitanju putovanja. Konkretno, što se tiče naše agencije, klijenti biraju neke evropske destinacije ili region", kazao je Ćorović i dodao da su najviše traženi ove sezone Pariz, Istanbul, Barselona i Atina.

"Što se tiče cijene za evropske gradove, sve zavisi od paketa, odnosno na koliko noćenja se ide, koji se hotel izabere, kao i neke nijanse kada su u pitanju organizovani dočeci, tako da se cijene kreću od 500 evra pa naviše za tri-četiri noćenja sa uključenom avio-kartom i smještajem", kazao je Ćorović.

Kada su u pitanju domaće destinacije, Ćorović ističe da njihovi klijenti najčešće biraju planine, kao što su Jahorina, Zlatibor i Kopaonik.

"A tu se cijene kreću od nekih skomnijih varijanti od 30-40 evra po noćenju pa do onih luksuznijih gdje ta cijena ide do 150 do 200 evra po danu", kazao je Ćorović. Istakao je da je lepeza klijenata različita, te da imaju i porodice sa djecom, ali i starije bračne parove.

"Što se tiče evropskih destinacija, uglavnom su to mlađi klijenti, odnosno mladi bračni parovi", kazao je Ćorović.

U agenciji "Sol Azur" iz Sarajeva ističu da već imaju znatan broj rezervacija što se tiče aranžmana za Novu godinu, te tako u ponudi imaju putovanja u Pariz, Prag, Veneciju, Rim, Istanbul, ali i na Maldive, kao i putovanje u Dubai.

"Najzastupljenije putovanje koje traže naši klijenti neovisno o Novoj godini je svakako u Istanbul, ali sve destinacije koje imamo u ponudi su jako tražene", kazali su u ovoj agenciji i dodali da je putovanje u Pariz ove godine dosta atraktivno.

"Svi naši aranžmani su jednako zastupljeni. Vidimo da su ove godine građani veoma zainteresovani za Beč, Veneciju i Azurnu obalu", navode iz ove turističke agencije.

Što se tiče cijena za novogodišnja putovanja, one se kreću od 1.099 do 1.200 KM za Istanbul, Barselona je 1.699 KM, Pariz 1.700 KM za period od četiri do pet dana.

"Što se tiče klijenata, već godinama imamo šaroliku klijantelu, od studenata pa do imućnih i poslovih ljudi", pojasnili su iz ove agencije.

U banjalučkoj agenciji "Unis turs" kažu da u ponudi imaju i tradicionalni "Put u nepoznatom pravcu".

"To nam je jedan od aranžmana za Novu godinu gdje putnici ne znaju u koji će grad ići, samo znaju da je negdje u okruženju i da će imati uključen doček Nove godine", kazali su u ovoj agenciji, dodajući da za ovu ponudu uvijek vlada veliko interesovanje.

Svoje putovanje za Novu godinu već je isplanirao i Banjalučanin Branko M., koji je za doček najluđe noći odabrao Temišvar.

Kako navodi, na putovanje ne ide preko agencije.

"Razmišljao sam o putovanju u Prag, Budimpeštu ili Ljubljanu, međutim, iskreno, sve cijene smještaja su mi bile previsoke, te sam se zbog toga odlučio za Temišvar", rekao je on.

