Pećina Orlovača od četvrtka otvorena za turiste

Speleološki kompleks pećine Orlovača u Sumbolovcu kod Pala za turiste će biti otvoren u četvrtak, 15. aprila, a posjete će se odvijati u skladu sa trenutnim epidemiološkim mjerama, rekao je stručni saradnik za kulturno-istorijska dobra opštine Pale Mladen Samardžić.

Samardžić je istakao da je planirano da je pećina Orlovača jedina turistički uređena pećina u Republici Srpskoj i nalazi se samo 700 metara od glavnog magistralnog puta Pale-Sokolac.

Posjeta pećini u četvrtak će biti besplatna, u terminima od 9.00, 12.00 i 15.00 časova.

Samardžić je naveo da će zbog virusa korona izostati razne aktivnosti i okupljanja, te će članovi Speleološko-ekološkog društva "Orlovača" biti vodiči kako se ne bi stvarala gužva, s obzirom na dozvoljen broj ljudi na jednom mjestu.

Samardžić je dodao da će do početka sezone biti završeno markiranje staza i postavljanje klupa za odmor, što je važno za svakog turistu koji hoće da prođe Stazom zdravlja do vidikovca čija je dužina dva kilometra, adrenalinskom, ali i običnom stazom.

Prema njegovim riječima, urađen je i novi sajt kompleksa gdje će turisti imati mogućnost da se prijave za posjete, zbog ograničenog broja ulazaka u pećine Orlovača i Izvor Mokranjske Miljacke, a postavljen je i video-nadzor.

"Orlovača je duga 2,5 kilometara. Kod pećine Izvora Mokranjske Miljacke je neophodno koristiti propisnu opremu i poštovati ograničenje ulaska do sedam ljudi. Ona je specifična zbog jezera preko kojeg se prelazi čamcem i velikih prostorija", naveo je Samardžić.

On je dodao da je u planu i realizacija započetih projekata - amfiteatar, restoran, pristupni put za koji su izdvojena sredstva iz opštinskog budžeta.

"Sve to će doprinijeti razvoju ovog kompleksa, kao značajnog turističkog potencijala, a mnogo će značiti i za djecu sa područja opštine Pale. Plan je da u dogovoru sa školama organizujemo besplatne kurseve penjanja za djecu kako bismo ih naučili osnovama", poručio je Samardžić.

On je dodao da je planirano da pećina Orlovača bude centar cjelokupnog razvoja pećinskog i ruralnog turizma na Palama.

Posjete pećini planirane su do 15. oktobra, od utorka do nedjelje. Cijena ulaznica iznosi od dvije do četiri KM.