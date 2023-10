Pet grešaka mogu vam pokvariti putovanje na Island

Snažne oluje, vulkani i gejziri zahtijevaju da ih se tretira s poštovanjem, tako da ako vas znakovi u Islandu jasno upozoravaju da se negdje ne penjete ili na nešto ne pripazite – poštujte ih.

Kako otkriva Business Insider, prošle godine Island, ovu daleku zemlju na sjeveru Europe, posjetilo je nešto manje od 2 miliona turista. To je dovoljno velika brojka, da bi lokalci uvidjeli neke stvari koje turisti rade krivo...

Oslanjanje na javni prevoz

Na Islandu opcije javnog prevoza uključuju javni autobus, trajektne linije i domaće letove.

Ipak, Islanđani će vam preporučiti unajmljivanje automobila kako biste imali više slobode kretanja širom zemlje. Mnogi autobusi su tu da uglavnom prevoze turiste i dobićete vožnju od tačke A do tačke B. Iznajmljivanje automobila ćete profitirati, jer možete voziti svojom slobodnom voljom i niste ograničeni na javni prevoz, što vam pruža mogućnosti za beskrajna istraživanja.

Neobavezni bakšiš

Baš kao i primjerice u Japanu, i na Islandu imaju „problem“ s napojnicama. Naime, za razliku od primjerice Amerike, Islanđani ne poznaju "kulturu" napojnica, i nemojte se čuditi ukoliko istu ostavite na stolu, a konobar vam kaže kako je ne može uzeti. U tom slučaju, pokupite bakšiš, nemojte biti jedan od onih koji kreće u objašnjavanje konobaru kako treba uzeti bakšiš za "svoje dobro".

Polarna svjetlost i ponoćno sunce

Fenomen polarne svjetlosti na Islandu je obično vidljiv između rujna i travnja, dok se u ponoćnom suncu može uživati između maja i avgusta. Naravno, to ne znači da ga se ne može vidjeti i izvan tog razdoblja, no šanse za to nisu velike. Jasno, dobar dio turista se dovoljno detaljno ne raspita o ovim fenomenima, te s Islanda odu razočarani kukajući kako nisu imali sreće…

Smještaj u Rejkjaviku

Naravno, normalna je stvar kako ćete provesti koji dan u glavnom gradu ove otočne države, no morate znati i kako su mnogi prirodni fenomeni koje ćete željeti vidjeti smješteni nekoliko sati vožnje od prijestolnice.

Stoga, bolje je prilikom planiranja, uzeti smještaj na više mjesta, kako biste uštedjeli vrijeme i ne rasipali ga na vožnju, jer ipak, na Island ste prvenstveno došli uživati u čudima prirode i nema potrebe gubiti 4,5 sata vožnje u oba smjera kako biste nešto razgledali.

Pazite na znakove upozorenja

Generalno, mnogi ljudi ne poštuju znakove i misle kako su bogomdani. Kako u saobraćaju, tako i prilikom obilaska prirodnih fenomena. Navodi se primjer ignorisanja znakova na plaži Rejnisfjara, koja je poznata po svom crnom pijesku, a gdje je zadnjih nekoliko godina par ljudi izgubilo živote. Snažne oluje, vulkani, gejziri – zahtijevaju da ih se tretira s poštovanjem, tako da ako vas znakovi u Islandu jasno upozoravaju da se negdje ne penjete ili na nešto ne pripazite – poštujte ih.

