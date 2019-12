Pet najboljih francuskih hotela za ljubitelje skijanja

U Francuskoj je u porastu nova generacija luksuznih hotela, koji kombinuju gostoprimstvo starog sveta sa najnovijim trendovima.

U danima kada su Odri Hepbern i Keri Grant posjećivali obronke Megevea, a Brižit Bardo oživela Meribel, bilo je chic provesti zimski odmor u luksuznom hotelu, družeći se sa ostalim gostima nakon skijanja i pijući večernje koktele ispod glamuroznih lustera.

Zatim su stigle promjene, a sa njima i uspon luksuznih loža i savremena ekstravagancija skrivanja od javnosti. Ali ove zime, nova generacija luksuznih hotela je u porastu u Francuskoj, kombinujući gostoljubivost starog svijeta sa najnovijim trendovima u objedovanju, dizajnu i wellnessu, kao i sa najcjenjenijom pogodnošću modernog doba - privatnošću.

Les Chalets du Mont d'Arbois

Ponovno lansiranje Les Chalets du Mont a’Arbois hotel nam predstavlja produbljenu saradnju hotelskog brenda i porodice Rotšild. Istorijski hotel sa pet zvjezdica sastoji se od tri zaklonjene i skoro renovirane loše koje se nalaze nadomak Megeve skijaških staza, a u stilu idu od rustičnog šika, pa sve do boho, reflektujući raznolike ličnosti tri Rotšild sestre – Eve, Noemi i Alis, po kojima su i nazvane. Ako tome dodamo umirujuće poglede na planine, otvoreno-zatvoreni bazen, organske Bamford spa tretmane u privatnosti vašeg smeštaja i prefinjene večere u Prima restoranu, sigurni smo da ćete biti više nego zadovoljni.

Armancette

Saint-Nicolas de Véroce je malo verovatno mesto za jedan od najzgodnijih novih hotela sa pet zvjezdica u Francuskoj: U ovom uspavanom zaseoku na rubovima Mont Blanca, krave broje više stanovnika. Pa ipak, sa svojim neupadljivim osjećajem za luksuz i posvećenošću lokalnim proizvodima, šarmantni Armancette hotel sa 17 spavaćih soba je uspio da navede kuvara sa tri Mišelin zvjezdice da se vrati iz penzije i kreira menije za restoran La Table d’Armante. Gosti koji su ljubitelji dizajna će svakako cijeniti elegantnu mješavinu klasičnog eksterijera švajcarske lože, sa uglađenim savremenim enterijerima koji koriste lokalni kamen, drvo i krzno.

La Refuge de Solaise

U međuvremenu, kosmopolitski Val d'Isere sada se može pohvaliti najvišim hotelom u Francuskoj: on se nalazi na 8.369 stopa uz planinu Solaise, a predstavlja stilski preuređenu stanicu žičare. U rasponu od raskošnih apartmana koji primaju od četiri do 18 gostiju, do spavaonice sa 14 kreveta (sa 16 dodatnih spavaćih soba i apartmana između njih), La Refuge nudi neusporediv pristup ski-in / ski-out-u, kao i dva restorana, koktel bar, spa i bazen s pogledom koji se pruža u daljinu. Ne propustite botanički wellness tretman Exterier napravljen od ručno ubranog alpskog cveća i bilja od strane ekipe majke i ćerke koja stoji iza brenda.

Le Chabichou

U susjednom Kurševelu, ikonski Le Chabichou predstavlja novu generaciju, jer je kuvar i pokrovitelj, Mišel Rošedi, predao svoju krunu nakon vladavine u trajanju od 56 godina. Zagovornici Rošedijeve dinamike, gosti Gastronomique restorana nemaju razloga za strah: Rošedijev drugi 32-godišnji komandant, kuvar Stefan Buron, preuzeo je vođstvo. Nastavljajući fokus na inventivnoj kuhinji, Buron će ponuditi menije za degustaciju u devet obroka, ispunjene sezonskim lokalnim sastojcima i inovativnim tehnikama. Sam hotel, nakon renoviranja u vrijednosti od preko 11 miliona dolara, posjeduje 41 savremenu spavaću sobu pored ležernog restorana Bistronomique i bara Chabichou.

Hotel Le CouCou

Oni koji traže srce akcije neće naći bolje od Hotela Le CouCou, u Meribelu. Smješten pored staze za skijanje u pametnoj enklavi Belvedere, tik iznad zloglasnog centra Rond Point - kuće slobodne tekuće votke, plesa na stolovima i žive muzike - Le CouCou nudi 55 apartmana i sobe, dvije privatne planinske kuće, dva restorana šefa Rikarda Giraudija i spa centar Tata Harper. Sa minimalističkim enterijerom iz francuskog brenda Pierre Yovanovitch, on otkriva diskretan luksuz koji je definisao sledeću generaciju ski hotela.