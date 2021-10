Pet zanimljivosti o Karlovom mostu u Pragu

​Posjeta Pragu podrazumijeva šetnju slavnim Karlovim mostom, jednim od najljepših simbola grada. On je, takođe, najstariji očuvani praški most, koji je podigao kralj Karlo IV. Autor projekta je navodno bio majstor Oto.

Međutim, ovaj romantični most u sebi krije misteriozne kombinacije brojeva, bizarne legende o jajima i sjećanja na tragičnu istoriju.

U nastavku teksta, otkrivamo vam pet činjenica o mostu za koje možda niste znali.

Nije najstariji češki most

Karlov most nije najstariji most u Češkoj, ali jeste najstariji na rijeci Vltavi.

Prije njega je ovdje stajao Juditin most, ali je bio oštećen.

Kralj Svetog rimskog carstva Karlo IV srušio ga je, a u 14. vijeku izgradio ovaj koji već danas odolijeva zubu vremena .

Otkako je izgrađen, pa sve do 19. vijeka, bio je to jedini most na Vltavi u Pragu.

Most se zvao drugačije

U početku se most zvao samo "Kameni most".

U vrijeme gradnje mosta, nije bilo specifično da se kamen koristi kao konstruktivni materijal, pa je ovo bila njegova glavna karakteristika.

Osim toga, dugo vremena su ga zvali, jednostavno, i Praški most, jer drugog nije bilo.

Vrijeme njegove gradnje je svojevrsni matematički fenomen

Sam kralj Karlo IV vjerovao je u numerologiju.

Postoji legenda koja kaže da je kamen temeljac stavljen 1357. godine, 7. dana, 9. mjeseca u 5:31.

Vjeruje se da je Karlo IV izabrao to vrijeme da bi, kada bi neko napisao vrijeme početka, dobio sekvencu brojeva 1-3-5-7-9-7-5-3-1.

Nalik piramidi koja predstavlja simbol moći, ali i mosta.

Legenda o gradnji mosta pomoću jaja nije tačna

Legenda kaže da su u gradnji mosta pomagali stanovnici tako što su donosili jaja za smjesu.

Svrha smjese je, kako se dalje prenosi priča, je da drži most cjelovitim, odnosno, da se ne raspadne.

U jednom trenutku je čak ponestalo jaja u gradu, pa su počeli da donose jaja iz cijele države.

Tim naučnika koji je proučavao strukturu mosta vratio je Čehe u realnost, potvrdivši da nema traga jajima u njegovim konstruktivnim elementima.

Međutim, naučnici su pronašli tragove mlijeka i vina.

Većina statua na mostu su replike

Kada je most izgrađen, bio je puno jednostavniji i imao je čisto funkcionalnu ulogu - da omogući prelaz preko rijeke.

Tek s dolaskom umjetničko-kulturnog perioda (baroka) počeli su da niču raskošne statue i skulpture.

Međutim, zbog čestih poplava, ispostavilo se da most baš i nije idealno mjesto za umjetničku postavu.

