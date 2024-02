Pivnica dijeli besplatno pivo svakom ko uspije pješke doći do nje (VIDEO)

Škotski pab The Old Forge od ljeta prošle godine dijeli besplatno pivo svakom novom gostu.

Ali, postoji jedna caka – prema Guinnessovoj knjizi rekorda riječ je o najudaljenijem pabu na kopnu Ujedinjenog Kraljevstva – i do njega je potrebno doći pješice.

The Old Forge nalazi se u seocu Inverie na poluostrvu Knoydart u sjeverozapadnoj Škotskoj.

Iako se do njega može doći i brodom iz Mallaiga, pab će vam dati besplatno pivo samo ako ste do njega dopješačili, što nije jednostavan zadatak.

Da biste dobili besplatno pivo moraćete hodati dva dana po divljem i zabačenom terenu koji je ispresijecan riječnim brzacima i visokim raslinjem, a na dijelovima doseže uspon od oko 1.000 metara.

Da biste uopšte krenuli na put prema pabu potrebno je doći do mjesta Kinloch Hourn do kojeg vodi 35 kilometara duga cesta. Otuda, pak, kreće vijugav i neravan put dug 24 kilometara kroz Škotsko gorje, prenosi Pun kufer.

Ne samo da je vam je potrebno dva dana hodanja po izazovnom terenu, već se trebate pripremiti i na neočekivane vremenske uslove– jake vjetrove i iznenadnu kišu – pa se pametno spakujte za put.

Obavezno ponesite kartu i kompas, i nikako na put nemojte kretati sami, savjetuju stručnjaci.

Tajna riječ

The Old Forge je u vlasništvu pivare Knoydart koja je pokrenula ovaj izazov s online prodavačem sportske opreme Wiggle nakon preuređenja paba prošle godine. Zapamtite pojam Wiggle – to je tajna riječ koju morate reći barmenu prije nego što dobijete svoju besplatnu kriglu piva.

Tačnije, dobit ćete ale pivo s 5,1 odsto alkohola i primjesama citrusa po imenu Trale koje je posebno napravljeno za ponovno otvaranje pivnice.

Kako izgleda put do najudaljenijeg paba u Ujedinjenom kraljevstvu za svoj YouTube kanal snimio je Alex Stone.

Njegov video možete pogledati u nastavku teksta.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.