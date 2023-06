Planinarstvo na Pagu kao boravak na Marsu

PAG - Ostrvo Pag, koje čini dio jadranskog arhipelaga i pripada Republici Hrvatskoj, posebno je po mnogo čemu, a kada se radi o planinarstvu i alpinizmu, prepoznatljivo je po atraktivnoj planinarskoj i trail stazi nazvanoj "Life on Mars".

Goli krš, gotovo bez ikakvog biljnog svijeta, kameniti pejzaži i prekrasne stijene izvajane tajnovitom rukom prirode, u kombinaciji s morem koje sa svih strana zapljuskuje paške obale, predstavljaju idealnu kombinaciju za sve planinare, rekreativce i zaljubljenike u prirodu.

Ako pokušamo zamisliti kako izgleda krajolik na Marsu, takva predstava u našoj glavi vjerovatno se ne bi nimalo razlikovala od ambijenta kamenitih dolina na ovom ostrvu, te uzvišenja i stijena koje je vjetar milionima godina brusio i oblikovao u nadnaravne oblike.

U posljednjih nekoliko godina, ostrvo poznato po paškoj čipki, koja se smatra svjetskim kulturnim dobrom, nadaleko čuvenom siru, postalo je prepoznatljivo u svijetu planinarskog sporta, a pomenutu stazu svake godine posjećuju deseci hiljada posjetilaca.

"Life on Mars" za mnoge je najljepša staza za planinarenje i trail trčanje u Hrvatskoj, a to potvrđuje i nagrada za najbolju outdoor turističku infrastrukturu koju je ova staza zaradila 2020. godine.

Inače, trail podrazumijeva zapravo aktivnost koja kombinuje trčanje i hodanje u prirodi, najčešće po označenim planinarskim stazama. Ono što izdvaja pomenutu stazu u odnosu na mnoge druge je krševita golet i potpuni izostanak rastinja na istočnoj strani ostrva, kuda se ona prostire. Bura i nemirno more razlog su zbog kojeg površina otoka podsjeća na prizore sa neke druge planete.

Bijeli kamen u spoju s plavetnilom mora i neba čini nestvaran prizor koji privlači avanturiste i sve koji se žele diviti nesvakidašnjim prirodnim ljepotama.

Za promociju planinarskog sporta na Pagu najveće zasluge pripadaju Šimunu Cimermanu, poznatom hrvatskom avanturisti, koji je došao na ideju da 2017. godine organizuje trku na grubom paškom kamenu.

Izgled i nepristupačnost same staze podsjetila ga je na čuvenu pjesmu Dejvidu Bouvija, pa je staza tako dobila ime, a kultna pjesma pušta se prilikom svake utrke.

Općina Novalja, na čijoj se teritoriji sve ovo događa, prepoznala je turistički potencijal kada je riječ o planinarstvu tako da se na ovom području nalazi 16 kilometara prohodnih i označenih staza različitih dužina i zahtjevnosti.

Vremenom je sve preraslo u istinsku turističku atrakciju, pa je staza danas pristupačna onima koji su željni adrenalina, avanture i dobrih fotografija. "Life on Mars" je kružna staza koja započinje i završava se u mjestu Metajna, vijuga kroz bajkoviti kamenjar, te prati obalu mora i nedirnute plaže od čije ljepote zastaje dah. Do mnogih plaža na ovom području može se doći samo ako pješačite ili se eventualno do njih dovezete nekim plovilom morskim putem. Kuda god se krećete ovim prostorom, divite se čudesnim djelima prirode, kao što su, recimo, tri velike kamene stijene na plaži Britanika, neobična prirodna instalacija koja čini ovu plažu posebno atraktivnom.

Iznad same plaže uzdiže se spektakularno penjalište Stogaj, koje privlači brojne penjače i alpiniste. Zbog svog oblika, ali još više zbog pogleda od kojeg zastaje dah, ova šljunčana uvala i stijena vjerojatno su najslikaniji motivi ostrva, ako se zanemare čuveni partiji na Zrću, također glasovitom turističkom mjestu na Pagu.

Sama staza nadograđena je prvom morskom feratom u Hrvatskoj u dužini od stotinak metara i namijenjena je fizički spremnijim sportistima.

Inače, u svijetu planinarstva ferata je osigurani penjački put koji se sastoji od metalnih nožišta i klinova pričvršćenih u stijenu, a prilikom kretanja takvim putem neophodna je osiguravajuća alpinistička oprema.

I tako, ukoliko neko želi da isproba boravak na Marsu, nije mu potreban kosmički brod, dovoljno je samo da skokne do ostrva Paga.

Na kraju samo dodajmo, kako ovo živopisno ostrvo, pored svega navedenog, svojim posjetiocima nudi bogatu turističku ponudu i nezaboravan ljetni doživljaj.