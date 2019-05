Pobjednici "Tuborgovog" takmičenja u saradnji sa "Sol Azurom" proputovali Azurnom obalom

Kažu da vas putovanja ne oblikuju toliko koliko ljudi koje usput srećete. No kada u tu priču uključite putovanje sa društvom, besplatno, u trajanju od dvanaest dana, kroz sedam država, to je onda dobitna kombinacija. Upravo tu priliku dobili su pobjednici "Tuborgovog" nagradnog takmičenja "Ko ima duži Evropom kruži", gdje se 12 timova zaputilo na nezaboravno putovanje Azurnom obalom.

Podsjećanja radi, riječ je o nagradnom takmičenju u pravljenju najdužeg lanca od "Tuborg" čepova, koje je kompanija "Carlsberg BH" sa brendom "Tuborg" pokrenula u februaru ove godine.

"Akademci", "102", "Cimeri", "Đuborg", "Jedanaesta ekipa", "K4 Ruljci", "Kaskaderi", "Rođo", "Setoborg", "Tuborgazam", "Umjetnici" i "Tuborgovi anđeli" dobili su neponovljivu priliku da "Tuborgovim" parti autobusom otputuju i provedu 12 nezaboravnih dana obilazeći neke od najljepših gradova Evrope, kao što su Nica, Monte Karlo, Ljoret de Mar, Barselona, Rim, Firenca, Vatikan i Venecija, te su krstarili i Mediteranom.

Cijela Bosna i Hercegovina u jednom autobusu, predivno raspoloženje, sjajni ljudi i pregršt pozitivne energije učinili su da nagradna igra "Tuborga", u saradnji sa turističkom organizacijom "Sol Azur", svima ostane za pamćenje.

Kako put do prve destinacije, Nice, ne bi protekao u dosadi, pobrinula se i sjajna ekipa "Tuborg" staffa sastavljena od DJ-a Katze i ljupke hostese.

Nakon 24 časa putovanja 44 člana ekipe prvu kafu su popila u Nici, na obali Azurnog mora. Uz sjajno vođenje vodiča Adnana i same organizacije "Sol Azura", cjelodnevna posjeta ovom Francuskom gradu bila je odlična uvertira za sve ono što nas je očekivalo narednih dana.

Dolaskom u Ljoret de Mar jedno je bilo sigurno, more, plaža i klubovi u kombinaciji donijeće samo dobar provod. Nakon tri dana sjajnih žurki, uživanja i nekoliko fakultativnih obilazaka, svi su teška srca napustili hotel i zaputili se dalje u pravcu Barselone.

"I kada sam osvojio to putovanje, nisam bio svjestan do polaska da se to meni dešava. Stvarno jedno predivno iskustvo koje će mi ostati u sjećanju do kraja života", ispričao je jedan od nagrađenih Zaim Nurkić iz ekipe "Setoborg".

Prema njegovim riječima, putovanje je bilo odlično te još ne može da vjeruje da se upravo njemu desilo.

"'Tuborg' i 'Sol Azur' su me oduševili, zahvalan sam im za čitav život, jer ovako nešto mogu samo oni napraviti", iskren je bio Nurkić, koji će svoje utiske dalje da sabere pijući Tuborg, no kako kaže, ovo je putovanje otvorilo neke nove vidike te će zasigurno opet da se upusti u neko od ovakvih putovanja sa sjajnom organizacijom.

Barselona je česta destinacija svih apsolvenata, no ovaj put svi članovi ekipa su dvanaestodnevno putovanje doživjeli na neki posebniji način.

Mustafa Mešić iz ekipe "Umjetnici" ispričao je kako je već proputovao ovu turu sa "Sol Azurom" kao apsolvent, ali ovakav koncept, gdje se ide sa svojom ekipom je jedinstveno iskustvo.

"Svaka čast 'Tuborgu' na ideji i mogućnosti da osvojimo ovo putovanje besplatno putem nagradnog takmičenja, a 'Sol Azuru' na realizaciji. Cijela tura je inače zaista vrhunska, a i realizovana je tako, i sigurno da bih je opet ponovio kad bih imao priliku", naglasio je Mešić.

Smješteni u samom centru glavnog grada Katalonije i vođeni sjajnim vodičem, dobitnici "Tuborg" izazova ubrzo su "pokorili" i Barselonu. Upoznali su sve njene ljepote, sjedinili se sa gradom, prošetali La Ramblom, posjetili stadion "Camp Nou", Gotsku četvrt te uživali u plesu "Magičnih fontana". Nakon katalonske ljepotice vrijeme je bilo za ukrcavanje na jedan od najpoznatijih kruzera u Evropi. Lomeći talase od Barselone do Rima, kolijevke civilizacije, putovanje je prošlo u tren oka.

Uplovili smo u Rim, ni lude žurke na kruzeru odvažnu ekipu nisu spriječile da istraže ovaj grad laganom šetnjom od "sitnih" 30 kilometara. Rim, zajedno sa Vatikanom, ima toliko da ponudi, tako da je ova "lagana" tura prošla u tren oka.

"Bio sam pomalo skeptičan kada je riječ o samom putovanju. Smatrali smo da će sve biti odrađeno rutinski i formalno. Ali nije trebalo mnogo da nas putovanje demantuje. Već samim ulaskom u autobus sve ekipe su djelovale kao da se poznaju već duži niz godina i u očima se vidjelo da su svi spremni za ludi provod po Evropi. Putovanje je zaista bilo dobro isplanirano, od fakultativnih izleta preko redovnih tura do slobodnog vremena. Zaista ničega nije nedostajalo. U 12 dana zaista je obuhvaćen sav sadržaj koji je naveden i ostavljeno je mnogo vremena za samostalno istraživanje metropola. Ko ne bi ponovio ovo iskustvo?! Ovo su samo slova na papiru, no putovanje zaista treba da se doživi", iskren je bio Dajan Tubin iz Banjaluke, koji se na putovanje zaputio sa svojim kolegama iz ekipe "Cimeri".