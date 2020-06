Počinje ljetna sezona na Jahorini, popust od 30 odsto na sve sadržaje

Ljetna sezona na Jahorini počinje danas, a Olimpijski centar je za posjetioce pripremio popust od 30 odsto na korištenje svih sadržaja.

"Za ljeto su spremljene tri nove atrakcije koje će biti raspoređene na Poljicama i na jezeru na vrhu planine. Nove ljetne atrakcije biće puštene u pogon u prvoj polovini jula. Jahorina će ponovo prva u ovom dijelu Evrope imati nove adrenalinske atrakcije za odrasle i djecu", saopšteno je iz Olimpijskog centra "Jahorina".

Tokom ljeta posjetioci će moći iskoristiti i brojne popuste na sadržaje, a prvi je na dan otvaranja kada će popust iznositi 30 odsto.

"Zatim slijedi popust pod nazivom 'Zamijeni more za planinu' od 16. do 19. jula, te od 27. do 30. jula popust od 20 odsto pod nazivom 'Dani školaraca', dok će svakog 10. 20. i 30. u mjesecu pod sloganom 'Jahorina je čista desetka' popusti na sadržaje biti 10 odsto", navedeno je u saopštenju.

U prethodnom periodu relizovane su promocije ljetne sezone na Jahorini u mnogim gradovima u BiH.

Od ljetnih sadržaja na Jahorini posjetioci će, između ostalog, moći koristiti planinski bob na šinama dužine 2,5 kilometara, koji dostiže brzinu od 40 kilometara na čas i jedan je od 10 najvećih u cijeloj Evropi.