Poznato ime grad sa najviše zelenih površina u Evropi (VIDEO)

​Niko od stanovnika Viktorije, grada na sjeveru Španije, nije udaljen više od nekoliko minuta hoda od zelenih površina. U ovom gradu ima čak 50 kvadratnih metara zelene površine po stanovniku, u poređenju sa 31 u Londonu i 17 u Barseloni, objavio je "The Guardian".

Ovaj grad u Baskiji, Evropska komisija proglasila je 2012. godine za Zelenu prestonicu Evrope, a zovu ga i "anillo verde" (zeleni prsten), prije svega zbog niza od 30 kilometara parkova i biciklističkih staza koje ga okružuju, prenosi pomenuti list.

Britanski mediji navode da su ljudi koji su vodili Vitoriju sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada su mnogi drugi evropski gradovi pravili sve više puteva, donijeli već tada prilično radikalnu odluku da nasuprot ondašnjem trendu, promovišu pješačenje u centru grada.

Oni su stvorili i prvu mrežu biciklističkih staza u Španiji, koja se sada proteže na 180 kilometara i jedna je od najobimnijih u zemlji. Planovi za stvaranje pomenutog zelenog prstena prvi put su razmatrani osamdesetih, a radovi su počeli ranih devedesetih, što je podrazumjevalo i projekat za sadnju 250.000 stabala.

"Mi smo grad u kojem ljudi vole biciklizam i da šetaju po brdima, a veliki dio podsticaja da Vitorija postane zeleni grad, potiče od njenih građana", kaže šef gradskog odjeljenja za životnu sredinu Rodrigez Ramajo.

"The Guardian" napominje da su mnogi dijelovi grada postepeno zatvarani za saobraćaj, čime je udio pješačkih zona u tom mjestu povećan sa 31 na 71 odsto. Rodrigez ističe i da su neke od ovih mjera naišle na neizbježna protivljenja.

"Uvijek smo tražili uključivanje ekoloških grupa i udruženja stanovnika u ove inicijative, a mislim da su ljudi ovde ponosni na ovaj naš zeleni duh", kaže on.

"The Guardian" napominje da su mnogi stanovnici zaista ponosni na to, ali neki od njih tvrde i da konsultativni proces izgleda bolje na papiru nego u praksi. Pored ostalog, oni ističu i bojazan da sa ozeljenjavanjem dolazi i gentrifikacija, što u oblastima gdje živi radnička klasa može da dovede do raseljavanja prvobitnih stanovnika, kako cijene nekretnina rastu, prenosi "b92".

