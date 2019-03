Predstavljamo Lušticu Bay, novi primorski grad u Crnoj Gori

​Fascinantna činjenica u vezi sa Bokokotorskim zalivom je u tome što ste u središtu najsuptilnijeg zagrljaja gorostasnih planina i morske pučine. U tom epicentru boja i fantastičnih pogleda stanuje novi grad na Jadranu – Luštica Bay.

Želite novi dom na spektakularnoj lokaciji u srcu Jadrana? Još tri dana za rezervaciju po starim cijenama!

Sofisticirano mediteransko naselje uklopljeno je sa pažnjom i graditeljskom strašću u prirodno okruženje, u tolikoj mjeri, da je sada teško čak i pomisliti da je nedavno izgrađeno:

Luštica Bay, svijet u malom, ima stanovnike iz 36 država, a interesovanje za bijeg u netaknutu prirodu, u život kakav treba da bude na Mediteranu, značajno raste.

Zahvaljujući porastu prodaje, u predstojećoj sezoni cijene stambenog prostora će takođe biti povećane, a svim zainteresovanim kupcima pruža se mogućnost da rezervišu nekretninu kako bi osigurali zadržavanje postojeće cijene do 15. marta 2019. godine!

Projekat razvoja novog primorskog grada Luštica Bay iz Crne Gore, iza kojeg ponosno stoji švajcarsko-egipatski konzorcijum Orascom Development Holding, u uvali Trašte nadomak Tivta, u protekloj godini ostvario je zapažene rezultate širom otvorivši svoja vrata za posjetioce i goste kao potpuno nova, operativna destinacija.

Na mjestu gdje je donedavno more zapljuskivalo strmu i stjenovitu obalu, oživjelo je naselje u marini sa modernom lukom za prihvat brodova do 45 metara, ultraluksuzni hotel kategorije 5 zvjezdica brenda međunarodnog lanca The Chedi, te prvi ugostiteljski, uslužni i prodajni objekti duž šetališta uz more.

Sidrenjem prvih brodova u marini, dolaskom sve većeg broja gostiju, i povećanjem broja stalnih stanovnika, uz izvanrednu gastro i šoping ponudu, stavljen je značajan naglasak na zavidan kulturno-umjetnički program, pa je boravak u Luštici Bay sve češće na listi kako domaćih, tako i međunarodnih posjetilaca. Primamljiv primorski ambijent koji odiše luksuzom opuštenog stila rivijere i istančanog arhitektonskog sklada privukao je veliko interesovanje javnosti iz Crne Gore i regiona. Nautičarima je od posebne važnosti nova marina, smještena na pragu Bokokotorskog zaliva, a naročiti raj za dokoličare je svakako hotel The Chedi, luksuzni rizort na samoj obali mora, smješten uz ušuškanu hotelsku plažu.

Luštica Bay je protekle godine bila u epicentru pažnje domaćih, regionalnih ali i svjetskih medija - što zbog postignutih rezultata i brojnih novosti, to i zbog vrhunskog zabavnog programa krunisanog spektakularnom ceremonijom otvaranja, uz nastup najvećih svjetskih disko bendova.

Pored luksuznih rezidencija: stanova, vila, i porodičnih kuća koje su u ponudi, još značajnija je činjenica da kupovinom stambenog objekta, novi stanovnik Luštice Bay postaje dio jedinstvene, luksuzne, primorske zajednice u netaknutoj prirodi. Za više informacija o projektu Luštica Bay posjetite www.lusticabay.com ili pozovite +382 77 200 100.