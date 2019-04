Pretvorili zgradu u "policu" za knjige

Na een week hard werken zit mijn meest interactieve muurschildering tot nu toe erop. We hebben mensen uit de buurt is gevraagd om hun meest dierbare boek in te leveren zodat we die kunnen verwerken in deze muurschildering. Vooral in een buurt als deze is het erg tof om zoveel nationaliteiten en verschillende smaken rustig in een kast te zien staan. @deeffeed_ thanx voor je hulp!!

