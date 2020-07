Prijedlog Islanda turistima kako da se oslobode frustracije zbog korone

Oni koji žive od putovanja su, gotovo sigurno, ovu sezonu osjetili teže nego drugi. Međutim, činilo se da im je neprijatno da se žale zbog otkaza rezervacija tokom pandemije virusa korona i opšte krize.

Zatvorene granice, prisilna izolacija, obustavljen avio-saobraćaj i još mnoge druge stvari su pojedine od njih ostavili sa vrlo kompleksnim osjećanjima.

Island može da čuje sve vaše frustracije

Turistička zajednica na Islandu je osmislila genijalan način kako da frustrirani putnici prenesu svoja osjećanja, prenosi NZ Herald.

Posjetite Island i zamolite one koji su ljuti zbog otkazanih planova za putovanje ili bilo čega drugog da to puste u vazduh i izvrište se. Tako pušten klip možete da snimite preko namenske web lokacije i samo da pritisnete dugme da bi to bilo objavljeno.

Da li se osjećate bolje?

Zatim se sve ove prijave čuvaju, sortiraju i kasnije emituju u tundri na Islandu.

Turistička zajednica je na sedam lokacija širom zemlje postavila zvučnike, koji neprekidno emituju izbor najboljih od svih poslatih vrisaka.

Oslanjajući se na mišljenje Zoe Aston, psihoterapeuta iz Velike Britanije, na ovom web sajtu navode da žele da omoguće ljudima kroz vrisak da dožive svojevrsnu psihoterapiju.

"Psihološki odgovor na želju za vrištanjem osvjetljava dio našeg mozga koji je nazvan amigdala. Amigdala se aktivira kada smo ugroženi, kao što smo imali prilike da iskusino u posljednjih nekoliko mjeseci", navodi Aston.

"Teorija o blagotvornom dejstvu vrištanja potiče od toga da možete da pustite glasnu buku na nekom otvorenom mjestu. To bukvalno omogućuje amigdali u vašem mozgu da se oslobodi stresa koji je tamo nagomilan i da krene naprijed."

Konkretno, Island je zabilježio 1.843 oboljela virusa od korona i 10 preminulih.

Sa samo 364.000 stanovnika, direktor turističkog programa Islanda smatra da je jasno da je odgovor na pandemiju u zemlji bio odgovarajući, ali da su svi svjesni da turistička industrija zaista pati, kao i mnogi stanovnici Islanda.

Kroz ovaj interesantni projekat možete da saznate svašta još zanimljivo o Islandu i da dosta naučite.

