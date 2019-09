Putujte jeftinije uz ovih 10 savjeta

Postoje jednostavni načini da svoje putovanje platite jeftinije... Kada kupite avionsku kartu mjesecima unaprijed uštedjećete nešto novca, ali karta nikada nije jeftinija nego kada avio-kompanija shvati da ili mora da spusti cijenu koliko god može ili niko neće ni kupiti kartu.

A to se uglavnom dešava nekoliko dana pred put ili, za one prave avanturiste, nekoliko sati pred polijetanje u posljednjem trenutku. Potrebno je znati samo nekoliko jednostavnih stvari na koje treba obratiti pažnju.

Budite fleksibilni u odabiru destinacije

Nemojte se držati samo jedne destinacije, sigurno ima mnogo mjesta koje biste željeli da posjetite. Pri kupovini karata, neke agencije imaju opciju da za destinaciju stavite "bilo gdje", a da su parametri datumi i budžet. Ovo je idealno za one koji žele da putuju što više za što manje novca.

Budite fleksibilni sa datumima

Ukoliko izaberete da putujete u sred nedjelje, uspjećete da pronađete povoljnije karte. Prema Forbsu, radni dani su najbolji za putovanja kada su finansije u pitanju. To znači da ako biste put pomjerili za nekoliko dana ranije ili kasnije, uspjeli biste da uštedite dosta novca, jer su karte petkom, subotom i nedjeljom znatno skuplje.

Putujte u "nevrijeme"

Umjesto da birate letove oko 14 časova, kako biste se lijepo naspavali i bez žurbe stigli na aerodrom, izaberite let u kasnim satima, jer ti letovi nisu poželjni, a samim tim im je i cijena niža. Let u kasne večernje ili rane jutarnje sate vjerovatno znači da ćete biti pospani prvog dana puta, ali utješićete se kad pogledate u novčanik.

Putujte kada niko drugi ne putuje

Primjer ovome je period odmah nakon novogodišnjih i božićnih praznika, kada se svi vraćaju sa putovanja, a avio-kompanije znaju da neće biti veće potražnje za kartama do narednih praznika. Ako ostanete kod kuće za praznike, a uputite se ka aerodromu onda kad svi krenu na posao nakon praznične euforije, uštedićete mnogo novca, a posebno ako avio-kompanije ne završe sa svojim zimskim rasprodajama.

Prijavite se da dobijate obavještenja (newsletters) avio-kompanija

Niko ne voli kada je mejl prenatrpan razmim oglasima i nevažnim vijestima. Ali kada se među tim "glupostima" nalaze vijesti avio-kompanija, postoji velika mogućnost da ćete biti među prvima koji će saznati za posljednje dvije karte koje koštaju smiješno malo za tu uslugu. Čak i da vam ti letovi ne odgovaraju, bićete obaviješteni svaki put kada budu popusti i pogodnosti za putnike, pa vam ubuduće dobre ponude neće "izmicati iz ruku".

Pratite avio-kompanije i turističke organizacije na društvenim mrežama

Ovo je još jedan način da uvek budete u toku sa novostima o putovanjima. Za organizacije i kompanije je važno da objavljuju obavještenja na društvenim mrežama zbog promocije, a vama to znači jer nećete morati da ih tražite i da se raspitujete - informacije će same doći do vas, a na vama je da ih iskoristite.

Ostavite mogućnost i za "manje udobna" prevozna sredstva

Jeste li nekad razmišljali da umjesto avionom u Njemačku ili Tursku odete brodom? Na krstarenjima gotovo nikad nisu rasprodate sve karte, pa te posljednje nekoliko dana pred put budu veoma jeftine.

Vozovi su takođe jeftina opcija za putovanja. Naše željeznice su loše i nisu najbolje povezane, ali čim stignete do, recimo Budimpešte, putovanje će biti brže, jednostavnije i svakako jeftinije.

Raspitajte se o avio-kompaniji

Prije nego što se "poletite" da kupite jeftinu kartu, provjerite šta sve ulazi u cijenu i koja je politika avio-prevoznika. Nekada u cijenu nije uključeno ništa osim sjedišta u avionu, a to može da znači da ćete doplatiti dodatnu sumu za takse, ili za prtljag-što može biti i duplo skuplje od same karte. U svakom slučaju, trudite se da sve što vam treba stavite u ručni prtljag, kako ne biste "bacali" novac zbog praznog kofera u prtljažniku.

Uporedite povratnu kartu i kartu u jednom pravcu

Postoji mogućnost da će vam dvije odvojene karte "u jednom pavcu" biti povoljnije. Jer nije isto da li želite da odete u popularnu turističku destinaciju ili da iz nje odete u grad u zemlji istočne Evrope.

Isto tako, treba uporediti te cijene sa ponudama koje nude agencije za rezervacije u posljednjem minutu, jer se može desiti da uštedite novac i na smještaju ukoliko pronađete odgovarajuću ponudu.

Raspitajte se kod avionske posade o mjestu u koje putujete

Kada dođete do jeftine karte za željenu destinaciju, treba živjeti u skladu sa budžetom narednih nekoliko dana. Prije nego što sletite u nepoznato mjesto, raspitajte se kod posade, koja vjerovatno često leti tu, gdje se nalaze dobri i jeftini restorani i kafići, šta je gdje jeftinije...

Za svaki slučaj isto pitanje postavite i taksisti ili barmenu, jer postoji mogućnost da posada aviona ili radnici u hotelu preporuče određena mjesta jer imaju dogovor sa njima, a ne zato što su zaista najpovoljniji.

(b92)