Razlog zbog kojeg avioni ne lete preko Sjevernog i Južnog pola

Mislite da avionom možete da putujete bilo gdje u današnja, savremena vremena? E, pa nije baš tako.

Iznenađujuće, obilazak svijeta preko Sjevernog prema Južnom polu avionom predstavlja podvig ostvaren samo tri puta.

Zašto?

Pa, zato što je to jedan vrlo, vrlo dugačak put.

Čak i sa zaustavljanjima zbog dopunjavanja goriva, letenjem preko nekoliko okeana, Arktika i Antarktika, zahtijeva avione velikog raspona koji su prvi put postali dostupni polovinom šedesetih godina.

Osim toga, putnici nisu baš raspoloženi da budu zatvoreni u avionu čak 54 sata!

Godine 1977. Brajan Baum je bio osamnaestogodišnji entuzijasta avijacije koji je potrošio ušteđenih 2.222 dolara za kupovinu karte za Pan Am let broj 50.

Baum je znao da će se ovaj let upisati u istoriju postavljanjem brzine rekorda letenja od pola do pola. Jedinstveni let na Boingovom novom specijalnom nastupu 747 počeo je u San Francisku, preko Sjevernog pola i zaustavio se na svom sljedećem odredištu u Londonu.

Nakon dopunjavanja avion je ponovo stao u Južnoj Africi. Sljedeći prelet bio je preko Južnog pola, da bi nakon toga napravio pauzu na Novom Zelandu, a onda se konačno vratio u San Francisko odakle je i krenuo.

Ukupno vrijeme leta? 54 časa, sedam minuta i 12 sekundi, a prosječna brzina 784 kilometara u času.

“To je bila jedinstvena prilika da uradim nešto za šta nikada ne bih imao prilike“, rekao je Baum, bivši portparol za odnose sa javnošću u Muzeju avijacije u Sijetlu. Bilo je još nekoliko letova preko polova, ali ovo je bio prvi koji je bio dostupan „običnim smrtnicima“ i sa pristupačnom cijenom karte.

A kako se spakovati za let od dva i po dana? Pa, vrlo lagano.

Putnici na letu 50 kompanije Pam Am smjeli su da ponesu samo jednu torbu, pa je u avionu bilo prilično mjesta da se odlozi suvišna odjeća i slično.

Baum je dobio sjedište do prozora 17A, te je iskusio pogled na Sjeverni i Južni pol koji nikada neće zaboraviti. Sjeća se kako je posada odbrojavala milje dok se avion približavao krovu svijeta i slavila čim se našli iznad Sjevernog pola. Sjeća se i zalaska sunca i poslije samo nekoliko minuta izlaska sunca, zbog neobične rute letenja.

Dok su prelazili Sjeverni pol jedan putnik se obukao u odijelo Deda Mraza. Kako je avion prolazio ekvator, isti čovjek se prerušio i u Posejdona, boga mora.

U avionu su se te 1977. godine nalazile i internacionalne misice, koje su nosile Polaroid i svojim prisustvom uljepšale putnicima let. A bila je tu i Gucci revija. Pet modela prošetalo je 24 različita stajlinga, koristeći predvorje boinga 747 kao svlačionicu.

“Najlepši prizor bio je Antraktik. Nevjerovatno. Misteriozni, zamrznuti kontinent vezao me je za prozor“, ispričao je.

Čovjek koji je sjedio ispred Bauma nadao se da će vidjeti aktivni vulkan na planini Erebus.

Drugo veliko slavlje nastupilo je kada je posada signalizirala putnicima da prelaze preko Južnog pola. Baum se sjeća da je nebo bilo nevjerovatno vedro, a nedostatak zagađenja pružio mu je jedan od najlepših zalazaka sunca.

“Nalazite se na samom ’dnu’ svijeta, nema nikoga oko vas hiljadama milja okolo. To je divan osjećaj“, ispričao je.

Pam Am let 50 držao je rekord 31 godinu sve do 2008. kada ga je Bombardier Global Express oborio, zahvaljujući boljem planu rute i kraćim pauzama za gorivo. Članstvo u klubu „od pola do pola“ je vrlo ekskluzivno. Sudeći po Baumu, više ljudi je bilo u svemiru nego što je preletjelo oba pola.

Danas, 41 godinu kasnije, pedesetosatna avantura je i te kako u planu. Kompanija The Polar Express planira svoj prvi let 26. oktobra od Njujorka sa 150 putnika. Ruta podrazumijeva polijetanje sa JFK Internacionalnog aerodroma do Rio Galegosa u južnoj Argentini. Onda će preletjeti preko Južnog pola i nastaviti sve do Perta u Australiji. Sljedeća stanica, Peking. Nakon što putnici protegnu noge, sledi Severni pol, pa nazad u Njujork. Ovakvo putovanje planira se Airbus avionom A340-300, a karta će koštati 11.900 dolara. U avionu ćete moći da pijete i jedete all inclusive, dobijete infromativne lekcije, časove joge, a sve vreme će vođa puta objašnjavati šta vidite kroz prozor.

U međuvremenu, Baum dovršava posljednje poglavlje knjige „Over Both Poles: Epic Flights Around the World“, koja će izlaći sljedeće godine.

