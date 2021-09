Razlozi zbog kojih je Prag magičan za turiste

​Uz to što je glavni grad, Prag je i najveći grad u Češkoj.

Ujedno se smatra i gradom, koji se može pohvaliti najbolje očuvanim starim gradskim jezgrom. Zbog kulturnog bogatstva najprje, prati ga krilatica Zlatni Prag.

Ko god se našao u ovom gradu, ostao je fasciniran najprje njegovom arhitekturom, odnosno odlično očuvanim starim jezgrom. Atrakcija u Pragu ima i više nego dovoljno. Sve i da se prošetate samo starim dijelom grada, biće dovoljno da vas očara i da mu se rado vratite.

Zgrada koja pleše

Tokom posljednje decenije prošlog vijeka, na obalama rijeke Vltave u Pragu, podignuta je jedna savremena i neobična građevina.

I mada postoje oprečna mišljenja o djelu američkog arhitekte Frenka Gerija u vezi sa ovim modernim čudom, građevina na kojoj je ukombinovano nekoliko arhitektonskih stilova, i te kako privlači pažnju turista, posebno onih koji su ljubitelji savremenog dizajna.

Praški dvorac

Danas rezidencija predsjednika republike, Praški dvorac je sasvim sigurno jedna od atrakcija grada, uz nezaobilazni Karlov most.

Uvršten je u Ginisovu knjigu rekorda, kako zbog svoje starosti, jer potiče iz 9. vijeka, tako i zbog činjenice da cjelokupan kompleks zauzima površinu od 70.000 kvadratnih metara.

Turistima koji posjećuju prestonicu Češke je najprje interesantan pogled koji se pruža sa uzvišenja, na kome je smješten kompleks Praškog dvorca. Na svaki okrugli sat se ovdje može vidjeti i jedna od turističkih atrakcija - smjena predsjedničke garde.

Karlov most

Jedan od najpoznatijih simbola Praga, Karlov most je izgrađen početkom 15. vijeka, sa ciljem da zamijeni pređašnji. Juditin most su oštetile poplave, pa je na njegovom mjestu izgrađen novi, stabilniji, koji je opstao sve do danas.

Širok je skoro 10 i dug 621 metara. Karakterističan je po čak lukovima, njih čak 16 i kulama koje se smatraju svojevrsnom zaštitom i nalaze se sa obe njegove strane. Na mostu se mogu vidjeti i statue, koje su tu postavljene početkom 18. vijeka. Tačnije, danas su to sve replike nekadašnjih statua, dok se u Nacionalnom muzeju čuvaju originalne.

Starogradski trg

Pored toga što se ovaj trg prostire na površini od čak 9.000 kvadrata, može se pohvaliti i time da je najstariji. Na njemu se nalazi i Astronomski sat, koji je još jedna od atrakcija Zlatnog grada.

Ukoliko ga pažljivo posmatrate, imaćete priliku i da vidite kako izgleda kada na njemu otkuca okrugli sat. Tada se prozori, koji postoje na ovom satu otvaraju, a posjetioci mogu vidjeti figure Isusa Hrista i njegovih sljedbenika, apostola.

U samom centru trga nalazi se spomenik Janu Husu, vjerskom reformatoru, kao i crkva posvećena Svetom Nikoli i dva tornja, koja se nalaze u okviru hrama Marije Djevice Tinske.

Zlatna ulica

U neposrednoj blizini Praškog dvorca ugnijezdila se ulica, u kojoj je možda na najbolji mogući način oslikan duh grada.

Omanje šarene kuće koje krase Zlatnu ulicu umnogome dopunjuju atmosferu. Interesantno je da su neke od njih izgrađene još u 16. vijeku.

Ne treba propustiti ni posjetu katedrali Svetog Vida, Venceslalov trg i Petrinsku kupu. U pitanju je vjerna kopija Ajfelovog tornja u Parizu. Kula je izgrađena 1891. godine i visoka je 63,5 metara.

