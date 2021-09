Sedam destinacija u Jordanu koje će vam oduzeti dah

Gostoljubiva i pitoreskna zemlja Bliskog Istoka, Jordan je bogat fascinantnim kontrastima. Gotovo nestvarni zalasci sunca u kombinaciji sa pustinjskim predjelima izgledaju kao kulise neke romantične predstave koju upotpunjuje bogato istorijsko nasljeđe i nevjerovatne plaže.

Počev od Amana, glavnog grada Jordana, koji je ultramoderno središte aktivnosti, smješteno na brdovitom području, do grada Petra koji opčinjava svakog posjetioca, ova zemlja je jedinstvena mješavina starog i novog.

Nije jednostavno među tako bogatim nasljeđem izdvojiti mjesta koja bi trebalo posjetiti.

Aman - prijestonica kraljevine

Možda je upravo u glavnom gradu Jordana i najuočljiviji kontrast između starog i novog. Smješten na potezu između pustinje i plodne doline, u jordanskoj prijestonici se mogu vidjeti i zgrade moderne arhitekture, i zanatske radnje, i tradicionalni kafići.

Gotovo na svakom koraku uočljivi su tragovi prošlosti. Sve zgrade u gradu su bijele boje, jer aktuelni zakon navodi da sve moraju biti obložene kamenom sa tog područja. Stanovnici jordanske prijestonice su izuzetno gostoljubivi, obrazovani i multikulturni. Sa neskrivenim oduševljenjem svim znatiželjnicima će pokazati ljepote svog grada, na koji su ponosni.

Jeraš - Pompeja Istoka

Sa istorijom dugom više od 6.500 godina jordanski grad Jeraš ili Džeraš je izuzetno atraktivan za posjetu. Smatra se jednom od najbolje očuvanih nekadašnjih rimskih provincija. Tu se mogu vidjeti rimska urbanistička rješenja, budući da je grad bio skriven pjeskom sve do prije nekoliko decenija.

Primjetni su i grčki elementi, pa se često navodi da Pompeja Istoka, kako ovaj jordanski grad još nazivaju, predstavlja spoj istočnjačkog i zapadnjačkog uticaja. Osim posjete starom gradskom jezgru, turistima se nudi mogućnost da upoznaju i ljepote savremenog grada Jeraša.

Petra - grad koji opčinjava

Iako je mnogo toga napisano o ovom jordanskom gradu, nijedan turista nije spreman za ono što ga u Petri očekuje. Bez ikakve sumnje, u pitanju je najveća turistička atrakcija zemlje i mjesto koje bi moglo da bude okarakterisano kao svjetsko čudo.

Grad uklesan u stijeni svjedoči i danas o Nabatejcima koji su ga osnovali prije više od 2.000 godina. Smatran je važnim na trgovačkom putu između Kine, Indije i Južne Arabije, odnosno Egipta, Sirije, Grčke i Rima. Klisura Sik duga više od kilometra nalazi se na ulasku u Petru, a nadvisuju je stijene visoke oko 80 metara. Upravo to je ono što posjetioce ostavi najčešće bez daha, ali što ih ipak ne prirpemi dovoljno na fascinantnu Petru.

Akaba - odličan izbor za ljubitelje ronjenja

Ljetovalište na Crvenom moru smatra se odličnim izborom za polaznu tačku, sa ciljem upoznavanja ljepota i znamenitosti zemlje. Može se slobodno reći da je Akaba Jordan u malom, budući da osim bogate istorije turistima nudi i smještaj u brojnim hotelima, uz adekvatne dodatne sadržaje.

Ljubitelji ronjenja biraju baš ovaj grad. Umjerena klima i blage vodene struje stvorile su savršeno okruženje za izuzetno bogat svijet u tom dijelu Crvenog mora. Posjetioci mogu plivati sa delfinima i morskim kornjačama, istovremeno uživajući u pogledu na ribe fascinantnih boja.

Ukoliko neko baš i nije ljubitelj ronjenja, a ipak želi da uživa u ljepotama bogatog morskog svijeta, može se odlučiti za izlet u čamcu sa staklenim morskim dnom.

Mrtvo more - najniža tačka na svijetu

Smješteno na 410 metara ispod nivoa mora, Mrtvo more smatra se najnižom tačkom na planeti. Uz to, sa salinitetom od 31,5 odsto, često je jedna od fascinantnih destinacija. Budući da je procenat prisutnosti soli u vodama Mrtvog mora toliko visok, to nema bojazni da će bilo ko moći da potone.

Izuzev soli, voda Mrtvog mora sadrži i 21 mineral, a posebno je visok sadržaj magnezijuma, broma, kalijuma i natrijuma. Interesantno je da se čak 12 minerala može naći samo u vodama Mrtvog mora. U kombinaciji sa crnim blatom sa obale, vode ovog mora poboljšavaju cirkulaciju, pomažu oboljelima od artritisa, a imaju i blagotvorno dejstvo na alergije i kožu.

Madaba - grad mozaika

Jedno od možda najinteresantnijih mjesta u Jordanu, udaljeno je oko 30 kilometara od prijestonice. Zapravo je Madaba grad poznat po mozaicima, u kome se nalazi i mozaička karta Jerusalima, izrađena tokom 6. vijeka. Sačinjena je od dva miliona dijelova, a za njihovu izradu korišćen je lokalni kamen. Nažalost, od skoro stotinu kvadrata karte, danas je sačuvana samo četvrtina.

Vadi Rum - nevjerovatno mjesto za prave avanturiste

Lavirint monolitskih pustinjskih pejzaža uzdiže se do visine od čak 1.750 metara, stvarajući prirodni izazov za planinare.

Osim uživanja u nevjerovatnom miru koji je prisutan u ovom jordanskom gradu, planinari mogu istraživati i kanjone, te otkriti neka od spektakularnih blaga koja su ovdje dobro očuvana. Tu se, pored ostalog, mogu vidjeti i crteži na kamenju za koje se procjenjuje da su stari oko 4.000 godina.

Iako je u pitanju fascinantna lokacija, Vadi Rum bi trebalo posjetiti isključivo uz lokalnog vodiča, piše Telegraf.