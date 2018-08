Šefšauen: Grad u stotinama nijansi plave

Na sjeveru Maroka, nekih stotinu kilometara od Gibraltarskog moreuza, nalazi se grad Šefšauen, jedna od omiljenih turističkih destinacija u Africi. Osnovan je 1471. godine kao malo vojno utvrđenje, čiji se ostaci mogu vidjeti i danas. Grad je bio pod upravom Španije od 1920. do 1956. godine, kada je Maroko stekao nezavisnost. "Ništa posebno", moglo bi se reći, sve dok se ne pogledaju fotografije ovog magičnog naselja, u kom živi oko 42.000 stanovnika.

Gotovo sve zgrade Šefšauena okrečene su u plavo, što gradu daje nestvarnu, snoliku atmosferu.

Istorijat:

Šefšauen je osnovan 1471. godine od strane dalekog rođaka islamskog proroka Muhameda. Originalno naselje se sastojalo od male tvrđave, koja se sada naziva Kasbah Šefšaouena. Tvrđava je nikla kako bi pomogla da se ovaj prostor odbrani od potencijalnih napada Portugalaca, jer je u to vrijeme Portugal lansirao napade na sjever Maroka.

Naselje je vremenom izraslo izvan granica tvrđave, gdje su izgrađene kuće i drugi objekti, a tokom srednjeg vijeka lokalna plemena, Muri iz Španije i Jevreji su naselili prostor.

Mnogo godina kasnije, Španci su zarobili Šefšauen 1920. godine, formirajući dio španske teritorije u Maroku. Ovaj prostor je doživio veliki priliv Jevreja koji su bježali iz Evrope tokom Drugog svjetskog rata. Većina Jevreja je kasnije napustila ovaj prostor u kasnim četrdesetim i pedesetim godinama 20. vijeka kako bi naselili Izrael. Grad je vraćen Maroku kada je Maroko postao nezavisan 1956. godine.

*Jevrejsko vjerovanje je da plava boja predstavlja nebo, koje podsjeća ljude na raj i Boga. Postoji jaka tradicija u jevrejskim zajednicama zbog koje se stvari farbaju u plavo, pogotovo prostirke za molitvu.

Neki ljudi vjeruju da su najraniji Jevreji u Šefšauen uveli ovaj običaj farbanja zidova u plavo zbog religije i kulture. Mnogi lokalci su rekli da su se plavo obojeni zidovi nalazili samo u jevrejskom dijelu, dok je ostatak grada ranije bio ofarban u bijelo.

Farbanje u plavo se vjerovatno desilo još u 15. vijeku, brzo nakon osnivanja grada. Neki kažu da je talas jevrejskih imigranata zaslužan za dodavanje više plavih nijansi zidovima. Sa istorijskim razmiricama između Jevreja i muslimana, teško je povjerovati da su lokalni muslimani odlučili nastaviti jevrejsku praksu farbanja zidova u plavo.

*Postoje oni koji vjeruju da nijanse plave krase grad kako bi otjerale komarce. Iako komarci prirodno žive blizu vode, ne vole biti u vodi. A boje ovog grada izgledaju kao voda koja protiče. Moguće je da su stanovnici primijetili manje komaraca u jevrejskom dijelu grada i odlučili ispratiti njihov primjer kako bi se riješili ovih insekata.

*Neki lokalci kažu da plava boja održava njihove domove rashladnim tokom toplijih mjeseci. Iako ovo vjerovatno nije bila originalna namjera, ipak je validan razlog zašto se farbanje u plavo nastavlja i u modernim vremenima.

*Pojedini stanovnici ovog grada tvrde i da su zidovi Šefšauena okupani bojama plave kako bi predstavili svjetlucajuću boju Mediterana. Drugi vjeruju da plava boja predstavlja Ras el Ma vodopad iz kojeg građani dobijaju pitku vodu.

Grad odlikuje španska i maorska arhitektura, a pored dominantne plave boje, tu su i bijeli elementi u dekoraciji stepenica i građevina. Zbog ovih svojih specifičnosti, kao i zato što se u njemu nalazi mnoštvo prodavnica rukotvorina, restorani koji služe ukusan kozji sir, Šefšauen je sve popularnija turistička destinacija.

Ono što je zanimljivo, stanovnici ovog gradića svake godine iznova boje cijeli grad kako bi boja uvijek bila lijepa i intenzivna. Osim ove, u ponudi malih pijaca su i druge boje koje se između ostalog koriste i za to da se prilikom svadbenih i drugih ceremonija ukrašavaju i farbaju dlanovi i tabani. Osim arhitekture i enterijera, čak su i stanovnici od glave do pete obučeni u plavo, a mnogo vijekova ranije niko od stranaca nije smio da uđe u grad jer se on smatrao svetim. Danas sve to plavetnilo ipak narušavaju turisti, kojih ima jako mnogo, ali ne brinite, ako i sami budete u toj ulozi, neko od lokalnih stanovnika rado će se ponuditi da vam pokaže grad, odvede vas u hotel, predloži restoran ili kafić ili ponudi hašiš! To bi bila sasvim normalna situacija jer se Šefšauen nalazi na padinama Rifa, planine poznate po plantažama konoplje. Zato se hašiš i puši sasvim slobodno na ulicama, kao kod nas cigarete. Osim toga, da ne ispadne da Šefšauen nudi samo "nezdrav" način života, ovdje možete uživati i u preslatkim plodovima narandži i svježe cijeđenom soku na svakom koraku.