Šest neobičnih turističkih atrakcija Evrope

Sigurno vam je već dosta onih dosadnih turističkih atrakcija, na kojima se svi slikaju i te fotografije objavljuju na društvenim mrežama.

Vi se odvažite i posjetite one koje su manje poznate, a opet dovoljno zanimljive i neobične da bi ih se isplatilo posjetiti.

The Phallus Museum na Islandu

U ovom muzeju moći ćete vidjeti čak više od 280 različitih vrsta, pazite sad, penisa i njegovih djelova. Ovaj islandski falološki muzej u Rekjaviku dom je polnih organa kopnenih i morskih životinja, a na vama je sad da odlučite hoćete li se tamo slikati ili ne. Cijena ulaznice, nešto više od 12 evra.

Starkenberger brewery u Austriji

Sigurno se sad pitate zašto bi se na ovom popisu trebala naći pivara i to još iz Austrije koja je na daleko poznata po svojim brojnim pivima. No, ova je posebna po tome što vam omogućava da osim što tamo možete ušivati u probavanju piva, u njoj se možete i okupati. Da bi uživali u kupanju u pivu, moraćete to unaprijed rezervisati po početnoj cijeni od 250 evra za minimalno 4 osobe, a vaš bazen biće napunjen s čak 42.000 pinta pive. Cheers! Ili blurp?

Popajevo selo na Malti

Ne, ovdje nećete pronaći plantaže špinata već pravo Popajevo selo. Izgrađeno je 1980. godine od strane Disney produkcijske kuće koja ga je iskoristila za snimanje filma. Prošećite i sretnite se s Olivom i mnogim drugim likovima, a ova uživancija koštaće vas od 11 do 16 evra po osobi, zavisno od godišnjeg doba. Kažu da je ovo mjesto za djecu i one koji se u srcu osjećaju mlado.

Srednjovjekovni muzej torture u Njemačkoj

Ako ste ljubitelj torture i mučenja, ovo je pravo mjesto za vas. Nekima se zna dići želudac od onoga što tamo vide, no možete puno i naučiti. Saznajte kako su nekad mučili ljude, koje su bile smrtne kazne, ponešto o vješticama i njihovu progonu, rigoroznim kaznama, suđenjima i mnoštvu drugih srednjovjekovnih načina torture. Muzej se nalazi u Rotenburgu, a cijena ulaznice je 7 evra.

Electric Ladyland u Amsterdamu u Holandiji

Ovo je prvi muzej na svijetu posvećen flourescentnoj umjetnosti. Ako imate problema s vidom, nemojte ga posjećivati jer ćete biti osljepljeni flourescentnim kontrastima boja. Na ulazu ćete se trebati izuti i istražićete ga u posebnim papučama, no već ako je sam muzej čudan, zašto to ne bi bio i način istraživanja. Mnogi preporučuju da prije posjete muzeja posjetite i nadaleko poznate amsterdamske kofi šopove. Sigurno već znate zašto. Sve se dešava u podrumu, a cijena ulaznice je 5 evra po osobi.

Muzej odvratne hrane u Švedskoj

Ovo mjesto nije za svakoga. Ako ste ipak dovoljni hrabri i nalazite se u Švedskoj, posjetite Muzej odvratne hrane u Malmeu. koji će vam predstaviti više od 80 primjeraka hrane koju nikad ne bi željeli vidjeti na svojem tanjuru. Pripremite nos na odvratne mirise i delicije kao što su peuranski žablji smuti ili pak kineske mini miševe utopljene i kuvane u rižinom vinu. Nećemo dalje, zaista nije za svakog. Cijena ulaznice je 17,55 evra.

