Skijaši okupirali bh. planine

JAHORINA, VLAŠIĆ - Turistički radnici u skijaškim centrima u Bosni i Hercegovini zadovoljno trljaju ruke jer su im staze prepune skijaša, a rezervacije imaju i za naredni period.

U Olimpijskom centru "Jahorina" kažu da ovaj centar nastavlja sa dobrim rezultatima, da se novi rekordi nižu iz dana u dan i da olimpijska ljepotica blista punim sjajem.

"Na ovom skijalištu, koje je u svom cjelokupnom kapacitetu skijašima dostupno već 50 dana, skijalo je više od 75.000 skijaša. Jahorina je opet u vrhu zimskih destinacija", rekla je Sanja Ćeremidžić, portparol ovog centra. Dodala je da će od 24. do 27. januara, te od 7. do 10. marta i od 28. do 31. marta skijaši imati popust od 20 odsto na ski-karte. Ističe da je svakog petka, subote i nedjelje od 18 do 21 čas organizovano noćno skijanje, koje se održava na stazi "Poljice".

"Cijena dnevne karte na ovom skijalištu kreće se od 44 do 50 KM, u zavisnosti od sezone", stoji na zvaničnom sajtu ovog centra.

U skijalištu "Ski Vlašić", na kojem cijena dnevnog ski-pasa iznosi 28 KM, kažu da je sezona skijanja do sada odlična, a u danima Nove godine je bilo najviše gostiju.

"Gosti koji nam najčešće dolaze su iz naših krajeva, Hrvatske, Slovenije, ali i dosta naših ljudi koji žive van BiH. Ova godina je slična kao i prošla, s tim da je bilo više snijega baš oko Nove godine, dok smo prošle godine imali problema s nedostatkom snijega, ali naš centar ima i opremu za pravljanje snijega", rekla je Aida Džamigović iz ovog skijališta. Kako kaže, i dalje rade u punom kapacitetu. Ski-liftovi svakodnevno rade i imaju rezervacija uglavnom iz BiH, ali ima i stranaca.

"Tačan broj koliko je do sada bilo skijaša još nemamo, ali procjenjuje se da je za Novu godinu u našem centru bilo oko 10.000 ljudi", istakla je ona. Dodala je da sezona skijanja traje do kraja februara ili do početka marta. Ipak, kaže ona, sve zavisi od toga da li će biti dovoljno snijega, ali i od toga da li ima dovoljno zainteresovanih za skijanje.

"Dosta gostiju kada dođe na Vlašić, iste godine rezerviše skijanje za sljedeću godinu. Imamo ljude koji vole Vlašić i koji nam dolaze više od 10 godina. Većinom su to ljudi iz Hrvatske i Slovenije, ali ima i domaćih gostiju", zaključila je Džamigovićeva.

Zvonko Bagarić, direktor "Adria Ski Kupres" na Kupresu, kaže da su u ovom skijalištu zadovoljni sezonom skijanja za sada, jer ove sezone imaju dosta prirodnog snijega.

"Sezona je ranije krenula. Staze su pune prirodnog snijega i skijalište radi sve vrijeme. U odnosu na prošlu godinu, ova sezona je dosta bolja jer je ranije i počela. Vidjećemo šta će ostatak ove sezone donijeti do kraja", kazao je Bagarić.

Istakao je da rezervacija za naredni period imaju dosta, posebno zbog trka u slalomu i veleslalomu. Na ovom skijalištu cijena dnevne karte iznosi 35 KM za odrasle, a iznajmljivanje opreme košta 25 KM.

Lavine prijete

Savez gorskih službi spasavanja u BiH upozorio je na veoma visoku opasnost od lavina u svim planinskim područjima u BiH, a posebno treba da budu oprezni skijaši, borderi i planinari.

"Skijašima se savjetuje da se strogo pridržavaju ski-staza, a planinarima da ne idu na strme staze. Budući da se u BiH niko institucionalno ne bavi ovim problemom, jedino preostaje individualna zaštita", ističu u ovom savezu i napominju da opasnost od lavina postoji zbog velikih količina novog snijega koji je pao.