Slane planine Egipta nova turistička atrakcija

Fotografije ljudi koji uživaju u snježnim predjelima i spuštaju se niz ledene planine nisu neobične, ali one koje prikazuju takve prizore u Egiptu za kratko su postale veoma popularne na društvenim mrežama.

CNN prenosi da ova zemlja Bliskog istoka rijetko doživljava kiše, a kamoli snijeg, a da fotografije o kojima je riječ ne prikazuju iznenadni nalet zimskog vremena u Egiptu, već neobičnu turističku atrakciju stvorenu preradom soli u Port Fuadu, koji se nalazi na sjevernom kraju Sueckog kanala.

Slane planine Port Fuad postale su turistička atrakcija nakon što su fotografije ljudi koji se spuštaju niz njih postale "viralne" na društvenim mrežama, a Egipćani su pohrlili na ovo jedinstveno mjesto iz raznih dijelova zemlje kako bi uživali u pejzažu, a neki čak pokušavaju da skijaju na njima, navodi CNN.

Egipatski fotograf Mohamed Vardani, koji je autor fotografija, rekao je za CNN da planine podsjećaju na snježne vrhove Sjevernog pola, a da je njegovo djelo dio aktuelnog projekta sagledavanja Egipta iz drugačije perspektive, i otkrivanja turističke i kulturne baštine mjesta koja su zapostavljena zbog poznatijih atrakcija poput piramida.

WATCH: With no snowfall during Egypt's winters, enthusiasts instead slide down the small salt hills in the canal city of Port Fouad pic.twitter.com/zhSO8NiaVj