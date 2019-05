Slovačka, država sa najviše dvoraca po glavi stanovnika

Slovačka nam je još svima manje-više nepoznata jer uvijek prije biramo odlazak u Mađarsku ili Češku nego u nju.

Međutim, ovo je 14 razloga zbog kojih bi baš trebalo posjetiti državu čudesne prirode i prekrasnih žena…

1. Slovačka ima najveći broj dvoraca i zamaka po glavi stanovnika na cijelom svijetu! Da, u državi ima više od šest stotina dvoraca i zamaka, a u cijeloj državi žive tek nešto malo više od 5 miliona ljudi. Najpoznatiji su dvorac u Bratislavi i dvorac Spiš, koji je našao svoje mjesto i na popisu Svjetske baštine.

2. U zemlji se nalazi više od šest hiljada pećina. Najslavnije ćete razgledati posjetom nacionalnim parkovima, i uvjeriti se da predstavljaju prava čuda prirode. U pećini Krasnohorska nalazi se 34 metra visok stalaktit koji je svoje mjesto našao i u Guinnessovoj knjizi rekorda.

3. Glavni grad Slovačke, Bratislava, jedini je glavni grad koji graniči s dvije susjedne zemlje; Austrijom i Mađarskom. Da bi stvar bila bolja, Beč je udaljen tek 60 kilometara, tako da ploveći Dunavom do njega možete stići već za 90 minuta.

4. U Slovačkoj je u upotrebi evro, i to još od 2009. godine. S obzirom na to da sve susjedne zemlje osim Austrije koriste svoje valute (forinte u Mađarskoj, krune u Češkoj), ovo predstavlja veliki plus za turiste koji se ne moraju zamarati odlaskom u mjenjačnicu.

5. Zemlja je prepuna prirodnih ljepota, a kad se nađete ovdje, obvezno izdvojite vremena za posjet prekrasnim planinama Visoke Tatre. Nekoliko vrhova viših od 2 hiljade metara i jezera stara više hiljade godina ostaviće vas bez daha.

6. Da se nadovežemo na prirodne ljepote, recimo kako ovdje ima više od 1300 izvora mineralne vode i ljekovitih termalnih izvora.

Mnogi od njih koriste se za terapije i rekreaciju i služe u sklopu spa-resorta, koji su u ovoj zemlji zahvaljujući dugoj tradiciji, prilično povoljni.

7. Stari srednjovjekovni grad Levoča dom je najvišeg drvenog oltara na svijetu. Visok je 18,6, a širok 6 metara te je napravljen bez ijednog čavla.

8. Područje današnje Slovačke nekad su naseljavali Kelti, sve dok ih nisu pokorili Rimljani. Danas ovdje žive, naravno, Slaveni.

9. Priča iz diplomatskih krugova kaže kako se jednom mjesečno sastaje osoblje slovačkih i slovenskih veleposlanstava kako bi zamijenili pogrešno dobivenu poštu.

10. Uz nešto više od 5 milion stanovnika, izvan države žive još 2 miliona Slovaka.

11. Slovakinja Adriana Sklenarikova model je s najdužim nogama na svijetu, barem po Guinnessovoj knjizi rekorda.

12. Slovački jezik se često naziva ''slavenskim esperantom'' jer je najrazumljiviji svim ostalim slavenskim narodima.

13. Najstariji evropski maraton održava se jednom godišnje u Košicama prve nedjelje u avgustu.

14. Roditelji jednog od najpoznatijih umjetnika svih vremena Andyja Warhola porijeklom su iz istočnog dijela Slovačke.

(NN/punkufer.dnevnik.hr)