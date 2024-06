Srbi bijesni zbog cijena u Grčkoj: Za cijenu četiri girosa u Srbiji možemo dva puta jesti

U nekim poznatim grčkim ljetovalištima, cijene su ove godine iznenadile turiste iz Srbije.

Cijene variraju kao i obično od mjesta do mjesta, što je slučaj i sa hranom, poput recimo popularnog girosa, međutim, jedna žena kaže da je na istom mjestu on prošle godine bio tri evra, dok sada iznosi čak devet čime je frapirana.

"U našem mjestu je običan giros prošle godine bio tri evra, sada je od sedam do devet! Kafa na plaži je sedam evra. Ne, nije porcija, ona je još skuplja, obični giros košta ovoliko! Papreno je, ovolike cijene nismo uopšte očekivali. Porodično svake godine idemo u Grčku i sada smo se neprijatno iznenadili cijenama. Iznajmljivanje ležaljki je od sedam do deset evra, što i nije mnogo kao i u svim odstalim mjestima, ali hrana je preskupa. Pa, mi četiri girosa moramo da platimo do 36 evra. U Srbiji za te pare možemo dva puta da jedemo", rekla je ova Vranjanka za "Kurir".

Na nekim plažama set ležaljki košta od 10 do čak 40 evra, što je objavila i Instagram stranica "nikana.gr" gdje pišu da na jednoj plaži na Tasosu iznajmljivanje ležaljki košta do 40 evra.

"Na plaži postoji nekoliko barova u kojima uz konzumaciju možete koristiti ležaljke, a cijene se kreću od 10 do 40 evra po setu", navodi se u objavi, prenosi "b92".

