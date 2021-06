Šta je potrebno državljanima BiH za ulazak u Grčku

ATINA - Grčka je prva zemlja Evropske unije koja je otvorila svoje granice za državljane Bosne i Hercegovine, 31. maja, a ambasadorka BiH u ovoj zemlji, Milica Ristović-Krstić pojasnila je šta je sve potrebno građanima BiH da bi ljetovali u Grčkoj.

"Grčka je otvorila granice 31. maja i prva je zemlja EU koja je otvorila granice za državljane BiH. To je bio rezultat posjete Milorada Dodika Grčkoj, gdje je obećano da će BiH biti izuzetak", rekla je u uvodu za televiziju N1.

Uslovi za ulazak bh. državljana su isti kao i za sve državljane EU.

"24 sata prije ulaska u zemlju morate popuniti formular, putem interneta, na travel.go.gr. Građani trebaju da imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili negativan antigenski ne stariji od 48 sati", rekla je ambasadorka.

Može se ući u Grčku i sa dokazom o vakcinaciji, a od primljene druge doze mora proći više od dvije sedmice, odnosno više od 14 dana.

"Ili dokaz da ste prebolili koronu prije dva ili devet mjeseci. To dokazujete pozitivim testom iz tog perioida", izjavila je ambasadorica Ristović-Krstić.

Za djecu mlađu od 12 godina PCR test nije potreban, a navela je da su vlasti Grčke zadržale pravo da izvrše dodatno testiranje na granici ili aerodromu.

"Na graničnom prelazu možete biti testirani, to ne možete odbiti. Ako odbijete - možete biti vraćeni sa granice. To je brzo i efikasno, sve se završi za pet do 10 minuta. Rezultat testa dobijete SMS porukom na broj kojeg ste ostavili", pojasnila je ambasadorka BiH.

Ambasada BiH nema evidenciju koliko je građana BiH već boravilo u Grčkoj.

"Činjenica je da smo imali veliki interes, državljani su nas zvali da se raspituju oko otvaranja granica, imali smo stotine poziva dnevno", istakla je.

Navela je i to da je otežavajuća okolnost da državljani BiH imaju putne dokumente drugih zemalja pa ih koriste unutar EU.