Šta smijete ponijeti u prtljagu ako putujete u Hrvatsku i Crnu Goru

Građanima BiH jedno od najprivlačnijih odredišta za ljetovanje, ali i najbližih je Jadransko more, a ako izuzmemo kovid pravila za prelazak granice, nameće se novo pitanje - šta se može prenijeti u ličnom prtljagu?

Hrvatska

Ako ste planirali na moru malo roštiljati te ponijeti nekoliko kilograma mesa za ovu aktivnost, bilo bi dobro da odustanete, posebno ako odlazite na more u Hrvatsku jer ova zemlja, članica Evropske unije, ne dopušta unos mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda na svoju teritoriju, dok su ostali prehrambeni proizvodi uglavnom dopušteni u ograničenim količinama.

Ako se spremate za ljetovanje u Hrvatskoj, biće vam dopušteno u svom prtljagu ponijeti dva kilograma mlijeka u prahu za bebe, hrane za bebe i hrane za posebne potrebe po osobi, proizvoda životinjskog porijekla kao što su med, jaja, proizvodi od jaja, meso puževa, žablji kraci - 2 kg po osobi, do 20 kg ribljih proizvoda, do 125 g kavijara, svježeg voća i povrća (osim krompira) do pet kilograma.

U ličnom prtljagu mogu se nositi hljeb, kolači, keks, čokolada i konditorski proizvodi (uključujući slatkiše), pod uslovom da ništa od toga nije punjeno proizvodima od mesa. Uz posjedovanje medicinske dokumentacije moguće je unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika u količinama potrebnim za liječenje najviše do mjesec dana uz obaveznu ljekarsku potvrdu.

Ova pravila su na snazi otprije, međutim, ove godine posebnu pažnju morate obratiti na cigarete jer su uslovi od ove godine znatno drugačiji.

Naime, količina cigareta koja se može bez plaćanja davanja unijeti u Hrvatsku nije više dvije šteke, nego samo dvije kutije. Da se na ovo pravilo posebno pazi, uvjerili su se putnici iz BiH koji su ovih dana krenuli do mora.

Ono što je bitno napomenuti - litar alkohola i dvije kutije cigareta smiju se prenijeti u Hrvatsku.

Stroga pravila su i za alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva.

Dopušteno je unijeti, naime, alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više u količini 1 litre, potom alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje do 2 litre, mirno vino 4 litre te 16 litara piva.

Državljani BiH koji putuju u zemlje EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, među kojima je i Hrvatska, osim biometrijskog pasoša trebaju imati između 35 i 70 evra za svaki dan boravka u zemljama Evropske unije. Ako imate uplaćen smještaj za Hrvatskoj, taj iznos je 50 evra. U preporukama je navedeno i da putnici moraju imati pasoše koje vrijede najmanje tri mjeseca (u nekim državama i šest).

Crna Gora

Tokom ljetovanja na crnogorskom primorju moraćete sebi na turističkoj destinaciji osigurati meso i mlijeko, dok će vam biti dopušteno iz svoje zemlje donijeti slatkiše, tjesteninu i ostale nekvarljive proizvode.

Moći ćete ponijeti: pet kilograma svježeg voća i povrća (osim krompira), kilogram sušenog voća, povrća, sušenih gljiva, sirove kafe, kakaa, čajeva, litru žestokog pića u originalnoj ambalaži, 5 litara flaširane vode, 2 litre ostalog negaziranog pića, 4 litre vina, 2 litre piva.

Možete unijeti kilogram konzervirane hrane. Kod cigareta pravila su blaža nego u Hrvatskoj. Od duvanskih prerađevina dopušteno je nositi 200 cigareta. Unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama nužnim za uobičajenu terapiju, i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (istorije bolesti, potvrda ljekara).

(Večernji list)