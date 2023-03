Šta trebate znati ukoliko krećete na putovanje u Tursku

ANKARA - Prošlo je gotovo mjesec dana nakon razornog zemljotresa koji je pogodio dijelove Turske i Sirije, u kojima su živote izgubile desetine hiljada osoba. Razarajuće posljedice ali i manji potresi koji su uslijedili zatekli su mnoge koji su planirali putovanje u Tursku u dolazećim danima, sedmicama ili čak mjesecima. Među njima su i turisti iz Bosne i Hercegovine, koji već godinama godišnje odmore provode u poznatim turskim ljetovalištima.

Turska, koja je prema zvaničnim statističkim podacima među glavnim turističkim destinacijama u svijetu sa preko 44 miliona stranih posjeta u 2022. godini, nalazi se u tromjesečnom vanrednom stanju.

Mnogi potencijalni gosti planiraju boravak u ključnim odmaralištima i gradovima, posebno u popularnim destinacijama duž turske obale.

Epicentar zemljotresa zabilježen je nedaleko od Gaziantepa u jugoistočnoj Turskoj, u blizini sirijske granice, oko 4 sata ujutro po lokalnom vremenu, 6. februara, što je rezultiralo u rušenju preko šest hiljada objekata, prenosi N1.

Dok se stranim gostima savjetuje da ne putuju u pogođena područja, upute za putovanja na turističke destinacije – uglavnom ona udaljena od područja pogođena zemljotresom – ostaju nepromjenjena, iako se očekuje da će i na njih neizbježno postojati određeni uticaj. Koja su područja pogođena zemljotresom?

Otprilike 10 turskih pokrajina pogođeno je potresom, koji je bio jedan od najjačih koji je pogodio regiju u više od jednog vijeka – Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye i Sanliurfa.

Drevni dvorac Gaziantep, jedna od najpoznatijih znamenitosti ovog turskog grada, ozbiljno je oštećen u potresu.

Grad Alep, već razoren nakon 11 godina građanskog rata, bio je među najugroženijim područjima sjeverozapadne Sirije, gdje se više od četiri miliona ljudi već oslanjalo na humanitarnu pomoć.

Jesu li letovi za Tursku otkazani?

Međunarodni zračni prevoznici obavljaju letove za i iz Turske kao i u periodu od prije potresa.

Tri aerodroma – Adana (ADA), Hatay (HTY), i Gaziantep Oğuzeli (GZT) – nakratko su zatvorene nakon zemljotresa. Međutim, svi su u međuvremenu ponovno otvoreni.

Aerodromi u Istanbulu, glavnom međunarodnom centru aviosaobraćaja u Turskoj, nastavili su normalno raditi.

Turkiš Airlines, nacionalna aviokompanija Turske, dozvolila je svojim putnicima da ponovo rezervišu let ili dobiju povrat novca za domaće i međunarodne letove do ili iz “područja pogođenih potresom” na letovima zakazanim od 6. februara do 31. marta, pod uslovom da su bili rezervisani prije 9. februara 2023.

Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, u periodu nakon potresa nije bilo odgađanja letova za Istanbul – s kojim je glavni grad BiH najbolje povezan, čak s nekoliko letova dnevno i van ljetne sezone.

Popularni čarter letovi za turističke destinacije uvode se u periodu pred početak sezone.

Kako će to uticati na turiste?

Nema naznaka da je bilo kakvo putovanje do glavnih turskih turističkih odredišta znatno prekinuto i većina njih normalno dočekuje goste.

Ali Kutuk iz agencije Likya Nature Travel sa sjedištem u Antaliji koja nudi trekking ture rekao je za CNN Travel da je agencija do sada imala samo jedno otkazivanje grupne rezervacije i jednu ponovnu rezervaciju zbog potresa.

“Imali smo određeni uticaj na nedavne ture”, kaže i dodaje da ne očekuje da će situacija uticati na ljetne rezervacije i da lokalno stanovništvo još uvijek planira putovanja unutar zemlje.

“I dalje imamo rezervacije za ljeto” ističe Kutuk.

Antalija je zračnom linijom udaljena oko 594 kilometra od grada Gaziantepa u zoni potresa. Istanbul je udaljen oko 850 kilometara. Ostala glavna turistička odredišta poput Kapadokije, Čanakala, Bodruma i Marmarisa takođe su locirani daleko od pogođenih područja.

Koji su trenutni savjeti za međunarodne putnike?

Dok su razne vlade, uključujući Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo, pozvale putnike da izbjegavaju određena područja pogođena potresom, građanima se trenutno ne savjetuje da se drže podalje od nepogođenih područja u Turskoj. Bosanskohercegovačke vlasti također nisu izdale peporuke ili upozorenja za putnike u područja koja nisu pogođena potresom u Turskoj.

Trebaju li turisti sada posjetiti Tursku?

Većina vodećih turskih turističkih destinacija i dalje prima posjetitelje. Za mnoge u zemlji nedavni potres učinio je imperativom da ljudi nastave putovati u nepogođena područja Turske na odmor.

Mnogi ljudi u Turskoj zavise o prihodima od turizma i, nakon što su posljednjih godina bili pogođeni obustavom rada zbog pandemije, računali su na ponovni porast posjetitelja sve do potresa.

Godine 2021. doprinos turskog sektora putovanja i turizma BDP-u iznosio je 59,3 milijarde dolara, prema Svjetskom vijeću za putovanja i turizam.

Svjetska banka kaže da su potresi uzrokovali oko 34 milijarde dolara izravne štete u Turskoj.

Šta možemo učiniti da pomognem žrtvama potresa?

Kao i mnoge države širom svijeta i Bosna i Hercegovina je uključena u akciju pomoći narodima Turske i Sirije nakon nedavnog potresa.

Osim akcija Međunarodnog Crvenog krsta u oba entiteta u BiH, u toku su humanitarne akcije koje su pokrenule i druge humanitarne organizacije u zemlji kao što su Pomozi.ba, Merhamet, Karitas i druge.

Više informacija o tome kako donirati dostupno je na službenim stranicama ovih organizacija, društvenim medijima i brojevima telefona.