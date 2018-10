Stjuardese progovorile: Ovoga se više plaše od terorista ili pada

Stjuarti i stjuardese, ah ti nasmijani ljudi koji su nam na usluzi tokom leta. Tako ih poznajemo, pa često ni ne znamo kada su uplašeni, čemu teže i šta se zapravo odvija iza naših očiju. Neki od njih su odlučile da progovore.

Nedavno istraživanje privatne avio-kompanije Stratos Jets pokazuje šta zapravo kabinsko osoblje misli o nama, čega se najviše plaši, ali i kakvi su međuljudski odnosi.

Stjuardese se vatre plaše više od otmice, pada ili bombe

Skoro 96 odsto ispitanih stjuardesa kažu da im je najveći strah tokom leta požar više od bilo koje druge situacije. To i ima smisla uzimajući u obzir da se kiseonik u kabini strogo kontroliše, a najmanja greška pod pritiskom može dovesti do fatalnih posljedica. Tek 85 odsto njih se plaši otmice, a 79 odsto pada aviona.

Plaše se i porođaja u avionu

Čak 58,6 njih je odgovorilo da se plaše ukoliko neka putnica počne da se porađa s obzirom na to da nisu medicinske radnice i ne znaju kako da reaguju u slučaju komplikacija.

Smeta im i kada majke mijenjaju pelene bebama

Većina avio-kompanija ima obavezu da obezbijedi majkama sa bebama u toaletu mogućnost da im mijenjaju pelene. Ipak, većina njih misli da je sasvim u redu mijenjati pelene na bilo kom drugom mjestu u avonu i stjuardesi ostaviti otpatke. Tako je čak 84 odsto njih izjavilo da ih najviše nervira kada majke koriste stočiće na sjedištima u ovu svrhu.

Stjuardese nervira i kada odmah skočite

Ok, sletjeli ste! To ne znači da istog momenta skočite iz sjedišta i kupite svoj prtljag. Čisto da znate to nervira čak 71 odsto kabinskog osoblja. Takođe, više od polovine njih kaže da ne podnosi kada ispružite noge i otežavate im kretanje.

Smiju vam se

Skoro 62 odsto stjuardesa kaže da su ismijavali nekog od putnika ili drugog člana osoblja tokom leta, a skoro 12 odsto je to radilo pred njima.

Ima tu i droge

Samo 20 odsto kabinskog osoblja izjavilo je da je u nekom trenutku bilo pod uticajem alkohola ili droge na radnom mjestu. Njihovi kolege pak, misle da je to više, pa čak 26 odsto njih kaže da su vidjeli kolegu da pije ili konzumira drogu tokom leta.

Ali i seksa

U zlatnoj eri letenja stjuardese su dobijale otkaz čim se udaju. Danas smo ipak malo napredovali, ali seksa tokom leta i dalje ima. Dvanaest odsto stjuardesa kaže da je imalo seks sa pilotom tokom leta, a 15 odsto kaže da je prihvatilo udvaranje putnika i da su nakon leta imali nešto sa njim.

Mnogo ljudi želi seks u avionu

Polovina ispitanih stjuardesa je uhvatilo putnike koji su pokušavali da imaju seks u toaletu, a od toga tek 2,5 odsto je dobilo poziv da se pridruži.

Stjuarti trpe veće seksualno uznemiravanje

Skoro 57 odsto muškog osoblja kaže da su ih putnici seksualno zlostavljali i to ne samo žene – 43,2 odsto kaže da su i muškarci bili u pitanju. Slično je i među kolegama, pa je tako blizu 46 odsto stjuarta bilo zlostavljano od strane kolega suprotnog pola, ali i 38 odsto stjuardesa.