"Stojadinom" bez klime kroz istoriju Jugoslavije

BEOGRAD - Nešto o istoriji Jugoslavije može se saznati i vožnjom starim automobilima "zastava 101", što nudi turistička agencija u Beogradu, koja je sve popularnija među turistima jer na četiri točka omogućava "proživljavanje" iskustva od stvaranja do pada "stare Juge".

Vožnjom starom "zastavom" kroz simbole Jugoslavije koji su ostali u Beogradu, agencija na autentičan način turistima dočarava kako je izgledao jedan tipičan dan Jugoslovena.

Dvadesetosmogodišnji Mauro iz Utrehta u Holandiji odlučio je da se provoza starim automobilom, čuje muziku iz perioda Jugoslavije i sazna nešto o idealima, arhitekturi i istoriji države koja više ne postoji.

Potpuno drugačiji ugođaj grada

Za turu je, kako ističe za AA, saznao preko interneta, odnosno video je na Trip Advisoru, ali je od mnogih prijatelja koje zanima jugoslovenska istorija i njeno nasleđe čuo mnogo dobrih priča, zbog čega je i odlučio da tri sata tokom prve posjete glavnom gradu Srbije izdvoji za ovu turu.

"Posjetili smo neke stare zgrade iz komunističkog vremena, išli smo u rezidentalne dijelove grada koji su izgrađeni u to vrijeme, i čuli mnoge dobre priče o istoriji. Veoma mi se svidjela tura, jer mi je pomogla da bolje razumijem Beograd i daje nešto dodatno. Možete da dođete u grad i posjetite glavne znamenitosti, ali ovo je nešto potpuno drugačije", navodi on.

Sa njim je pošao i njegov drug Martijn (28), takođe iz Holandije, koji je za turu i čuo od Maura.

"On mi je preporučio ovu turu, jer ja ne znam dosta o istoriji Balkana i ratovima i zahvaljujući turi sam naučio više o tome. Ako vas zanima kultura i istorija, ovo je veoma dobar način da se to sazna", kaže on.

Martijn je probao i šljem iz tog perioda, a oprobao se i u vožnji stare "zastave" ili popularno zvanog "stojadina".

"Treba uhvatiti sve perspektive zemalja kako bi shvatio šta je ta zemlja i koja je njena istorija", navodi Martijn, dodajući da bi svima preporučio ovu turu.

Agencija ima četiri ture Beogradom u ponudi, ali turisti uglavnom rezervišu dvije - arhitektonsku, koja se bavi arhitekturom Novog Beograda i obuhvata obilazak kule Geneks, poznate kao Zapadna kapija Beograda, novobeogradskih blokova, Sava centra i Istočne kapije Beograda.

Druga tura je istorijska, obuhvata obilazak nekadašnjeg logora Staro sajmište, zgradu Palate Srbija, hotel "Jugoslavija" i posjetu Titovom grobu u Kući cvijeća i objašnjava komplikovanu istoriju nastanka i raspada Jugoslavije, objašnjava u razgovoru za AA menadžerka agencije Yugotour Nina Ivanović.

Autentični detalji

"Trudimo se da bude jako autentično, nekada nas, kada rezervišu turu, pitaju da li je auto klimatizovan, a on naravno nije. Sve je veoma autentično, nemamo pojaseve pozadi, to im je jako čudno. Oni se nikada ne voze ovako starim automobilima i onda im je ovo kao neki vremeplov otprilike", kaže Ivanović.

Kao zanimljivost ističe i to da ih je kontaktirao mladi bračni par koji su na dan venčanja riješili da iznajme "zastave" koje su vozile dve pionirke.

"Mlada je iz Australije, mladoženja je iz Srbije i dolazili su neki gosti, rođaci iz Australije i onda su mislili da bi bilo interesantno da provozaju mladu i mladoženju i kumove i goste od crkve do restorana u 'zastavama', tako da smo okitili automobile cvetićima i mašnama i dve naše devojke su vozile obučene kao pionirke i sve je bilo ukrašeno. To je bilo dosta interesantno ljudima sa strane, mahali su nam, pitali šta se dešava", objašnjava Ivanović.

Na ideju za ovakve ture došao je vlasnik kompanije koji je iz Holandije, koji je prvo osmislio biciklističke ture Beogradom, a zatim u ponudu dodao i drugo prevozno sredstvo - automobil iz Jugoslavije.

Ovakav način sve je popularniji među turistima, koji žele da saznaju više o komunizmu i osjete stari duh Jugoslavije.

"Sve je popularnije i popularnije. U početku smo imali samo jedan auto, a sada imamo sedam i broj tura raste, imamo više vodiča. Prethodnog meseca smo imali 30-ak tura, tako da se nadamo da će taj broj još više rasti", zaključuje Ivanović.

Ovakve ture nude i preko agencije sa kojom sarađuju u Sarajevu.