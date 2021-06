Sve generacije uživaju na Panonskim jezerima

TUZLA - Od 1. juna, odnosno, od zvaničnog početka sezone do danas, Panonska jezera u Tuzli imala su 80.000 posjeta što daje optimistične prognoze da će ova sezona kupanja biti dobra.

Rekordna godina na tuzlanskim slanim jezerima je bila 2019 kada je jezera posjetilo više od 400.000 osoba. No, tu godinu je teško ponoviti zbog niza faktora, kao što su vremenski uslovi, ali i aktuelna pandemija korona virusa.

"Mi smo zadali plan da Panoniku posjeti 250.000 gostiju i mislim da ćemo to i realizovati sa obzirom na dugoročnu prognozu da slijedi dugo i toplo ljeto. Vremenski uslovi presudan su faktor. Mi smo Panoniku uredili i sredili da može primiti veliki broj gostiju uz pridržavanje svih preventivnih mjera", pojasnio je Majid Porobić, direktor JKP Panonnica Tuzla.

Među kupačima su sve generacije iz cijele BiH, a posebno su aktivni posjetitelji iz Tuzle i Tuzlanskog kantona. Na kupanje rado dolazi i Tuzlanka Stević Fahrija.

"Divno je. Redovno dolazim. Ovo je jedna vrsta liječenja. Ja se rekreiram i liječim. Liječim svoju kičmu tako da lakše podnesem zimu jer sam redovni posjetilac jezera", priča Fahrija.

Ljetne dane rado upotpunjuje slanom vodom i Živiničanin Mujo Dahić koji svake godine dolazi na kompleks Panonskih jezera.

"Idem i na more svake godine. Do prošle godine išao sam po stranim državama na more, prošle godine sam bio u Neumu zbog korone i prošle godine sam se tu prvi put i okupao i išao dva puta. Na Panonici mi je izuzetno dobro. Ovo me podsjeća na Neum. Ima dosta plitkog terena za sve uzraste. Oni koji ne znaju plivati, mogu se kupati“, ispičao je ovaj kupač.

Kompleks u centru Tuzle ima tri jezera, slapove, tobogane, ugostiteljsku i drugu ponudu. Salinitet vode u jezerima i slapovima je 35 grama/litar vode te jezera porede sa Jadranskim morem. U to se svaki sunčani dan mogu uvjeriti i domaći posjetioci ali i iz regije i dijaspore koji svake godine dolaze u Tuzlu.