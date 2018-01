Top destinacije za paraglajding: Ostvarite san o letenju

Paraglajding je jedan od najlakših načina da se ostvari čovjekov san o letenju. Zato je, bez obzira na to što je relativno nov, ovaj adrenalinski sport veoma brzo postao popularan. Interesovanje za paraglajding se intenzivno širi, posebno u zadnjih petnaestak godina, te je danas on dosegnuo do sportskog vazduhoplovstva.

Sve što trebate za paraglajding su dobra volja i malo slobodnog vremena, a zauzvrat ćete biti nagrađeni velikim adrenalinskim avanturama, izazovima pred koje vas letenje paraglajdingom stavlja, kao i prilikom da uživate u nevjerovatnim prizorima koje stvaraju ljepote krajolika iznad kojeg letite. A u tekstu smo izdvojili koja su najbolja mjesta za paraglajding na Starom kontinentu.

Buzet, Istra, Hrvatska

Iskusni letači kažu kako je ovo "središnje" letačko mjesto Istre. Istra inače slovi kao najbolja regija Hrvatske za paraglajding i zmajarenje zbog blage klime tokom cijele godine, savršenog vjetra, ali i predivnih pejzaža. Glavno startno mjesto je na Raspadalici, sa koje su mogući preleti na sve strane.

Dobra cestovna povezanost, ali i hoteli u brojnim istarskim gradićima garantuju ugodno slijetanje i boravak letačima bilo gdje da slete. Jedna od preporuka je i prelet preko Učke s pogledom na Kvarnerski zaliv.

Biokovo, Hrvatska

Naime, start na Biokovu jedan je od najuzbudljivijih u Evropi. Što zbog činjenice da se odmah nakon poleta nalazite 1.200 metara iznad tla i zbog činjenice da se pruža prekrasan pogled na Makarsku, Brač, Hvar i Podgoru, ali i na Hercegovinu s druge stranu. Preporuka je da se Biokova klone oni neiskusniji.

Interlaken, Švajcarska

Visok nivo bezbjednosti i dobri uslovi tokom cijele godine, kao i razne dodatne mogućnosti čine da ljubitelji paraglajdinga prosto obožavaju Interlaken. Ovo je savršeno mjesto za one koje žele vježbati letenje, uključujući i letove u paru sa instruktorom.

Dok nadlijećete grandizone Alpe, moći ćete posmatrati sve ljepote ovih planinskih krajeva, idilične visoravni i prelijepa jezera, a poseban doživlja predstavljaju skokovi padobranom koji garantuju pravi adrenalinski šok.

Bled, Bohinj i Bovec, Slovenija

Ostvarivanje snova o letenju je nadomak vas. Okušati se u ovoj disciplini imate priliku i u Sloveniji, i to na Bledu, Bohinju i Bovecu. Iz vazduha uživajte u svim ljepotama ove države te se prepustite neponovljivom osjećaju kada vam dah oduzmu planine Karavanke. Cijena spusta sa 1.220 metara nadmorske visine je 95 evra po osobi, a trajanje leta je 120 minuta.

Čamoniks Dolina, Francuska

Čamoniks je udaljen samo 50 kilometara istočno od doline u kojoj je 1974. godine nastao paraglajding. Sport se brzo razvio u ovom mjestu zahvaljujući značajnom ekonomskom razvoju. Zahvaljujući vrhunskom nivou bezbjednosti, profesionalnim instruktorima i izvrsnim klimatskim uslovima, ovo je idealno mjesto za početnike u paraglajdingu. Kažu da se ovdje početnici pokazuju veoma dobro i ostvaruju nevjerovatne rezultate. Takođe, postoji mogućnost leta u tandemu sa kvalifikovanim pilotom koji će vam pružiti priliku da iskusite Alpe iz jedne potpuno drugačije perspektive.

Spektakularna regija Čamoniks je meka planinskog letenja. Dobre temperature, visoki lednički vrhovi Monblana koji kao stražari okružuju dolinu čine ovu oblast jednom od najboljih svjetskih paraglajding destinacija.

Lovćen, Crna Gora

Lovćen pruža sve neophodne uslove za organizaciju paraglajdinga i divljenje ljepoti jadranske obale i crnogorskih planina iz ptičje perspektive. To je pravo izobilje adrenalina i iskustvo koje nikada nećete zaboraviti. Sa nadmorske visine na kojoj se nalazi Lovćen, vozeći se paraglajderom, bićete istinski zadivljeni svim ljepotama Crne Gore. Paraglajding vam omogućuje da vidite sve, počevši od grada Cetinja, preko predivnih plaža, pa do dramatičnih planinskih vrhova i zelenih proplanaka. Paraglajding na Lovćenu će definitivno biti jedno od vaših najljepših iskustava u životu.

Tirol, Austrija

Popnite se na brdo, raširite padobran i častite sebe vrhunskom adrenalinskom zabavom. Dok se vozite paraglajderom iznad Tirola, lebdeći kristalno čistim planinskim vazduhom, vidjet ćete sve ljepote ovog planinskog područja iz ptičje perspektive. Lokacije za polijetanje i spuštanje su mnogobrojne, ali nekoliko njih se izdvajaju po svojoj posjećenosti. U posljednjih nekoliko godina najpopularnije mjesto za paraglajding na Tirolu je oblast Wilder Kaisera.

Oludeniz, Turska

Oludeniz se nalazi na jugozapadu Turske, u samom srcu turske rivijere, na području koje se s pravom naziva Tirkizna obala, zbog mora nestvarne boje i sunčanih plaža na obali Egeja. Paraglajding avantura u Oludenizu počinje safari vožnjom dugom 30 kilometara, koja sama po sebi predstavlja jedinstven doživljaj. Vožnja džipom završava dolaskom na planinski vrh Babadag. To je mjesto odakle počinje let, sa 1.900 metara nadmorske visine. Dok letite prema morskoj obali, moći ćete da uživate u fascinantnom panoramskom pogledu. Let obično traje oko 45 minuta, nakon čega slijedi kontrolisano, kružno spuštanje. Pravi se ukupno osam krugova duž egejske obale, prije nego što se spustite na nju.