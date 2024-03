Trik koji će u potpunosti promijeniti putovanje avionom

U današnje vrijeme avionski saobraćaj je sve češći način putovanja.

Mnogi se tek navikavaju na ovo prevozno sredstvo, koje važi za jedno od najbezbjednijih, pa se po društvenim mrežama mogu naći razni savjeti kako da putujete avionom što lakše posebno kada su duga putovanja u pitanju, da nabavite što povoljnije karte ili dobijete pogodnosti za koje niste platili.

Bivša radnica u jednoj avio kompaniji koja se na TikToku predstavlja kao "durbinmalonster" objasnila je trik koji bi se mogao da bude izuzetno koristan kada je u pitanju putovanje avionom.

Postoji, naravno, mnogo trikova koje možete koristiti dok letite, bilo da se radi o načinima da preskočite redove ili da postignete da iz ekonomske pređete u poslovnu ili prvu klasu.

Dakle, šta je tačno ovaj trik?

Pa, sve se svodi na to da znate kada će vaš let sletjeti. Kako to funkcioniše?

Da biste to uradili, biće vam potrebna referenca leta za avion kojim letite, a koja bi trebalo da bude dostupna na vašoj karti. Onda sve što treba da uradite je da ovo pošaljete sebi ili nekom drugom. Kao upozorenje, ovo možda neće funkcionisati na android uređajima već samo na ajfon uređajima. Ono što taj tekst onda radi je da kreira vezu na kodu. Ako kliknete na tu vezu, odvešće vas na stranicu koja pokazuje lokaciju leta. To može biti kada poletite kako biste mogli da vidite gdje se nalazite bez gledanja u ekrane, ili može biti kada čekate da vidite koliko dugo može biti kašnjenja, prenosi "Politikin magazin".

"Ko god da teba da vas pokupi može bukvalno da vidi kako vaš avion leti preko ekrana. Takođe u svakom trenutku znaćete status leta ako se promijeni. To je najveći trik. Zato više nikad ne gledam u ekrane na aerodromu. Ako imate let sa presjedanjem, pošaljite sebi SMS za oba leta, čim sletite, možete samo da kliknete na svoju vezu i tačno znate koja je vaša izlazna kapija na aerodromu", navodi ova bivša radnica.

