Turisti izabrali: Najljepša plaža na svijetu nalazi se na najjeftinijoj destinaciji

Kao i svake godine, online portal za ocjenjivanje, TripAdvisor, sakupio je i analizirao recenzije velikog broja turista i na bazi njih napravio listu najpopularnijih plaža na svijetu.

„Nagrada Travellers’ Choice Awards Best of the Best slavi najviši nivo izvrsnosti u putovanjima“, objašnjava Tripadvisor, dodajući da se dodjeljuje „onima koji dobiju veliki broj izvanrednih recenzija i mišljenja od Tripadvisor zajednice tokom perioda od 12 mjeseci. Od naših osam miliona oglasa, manje od jedan odsto postiže ovu prekretnicu.”

Na prvom mjestu na ovoj listi našla se plaža Falésia u regiji Algarve, u Portugalu. Praia da Falésia je plaža iz snova u portugalskom Algarveu i poznata je po impresivnim liticama, zlatnom pijesku i jarko plavom moru. Zaliv se nalazi oko 13 kilometara istočno od grada Albufeira i apsolutni je melem za oči, naročito pri zalasku sunca. Najbolje je doći van sezone, jer tada ste u prilici da trenutno najlepšu plažu na svijetu dijelite s tek nekoliko turista, piše City Magazine.

Plaža Falésia zauzela je prvo mjesto na listi „Najboljih od najboljih plaža“, sa ocjenom 4,5 od 5 na osnovu 5.901 kritike. U stopu je prati Spiaggia dei conigli (Zečja plaža), Lampedusa, Italija. Na trećem mjestu našla se La Concha, plaža u San Sebastijanu u Španiji.

Gdje je najjeftinije ljetovanje u Evropi?

Ono što je naročito zanimljivo jeste da se ova plaža nalazi u oblasti Algarve koja je dospjela na listu najpristupačnijih ljetnjih destinacija, tačnije zauzela je peto mjesto, odnosno prvo među evropskim destinacijama.

U okviru godišnjeg izvještaja britanskog Post Office-a, predstavljeno je 15 najboljih i najpovoljnijih svjetskih destinacija, a u prvih 10 našle su se i tri evropske destinacije. Spisak se ne zasniva na ukupnoj dostupnosti cijena, ne uzimaju se u obzir cijene prevoza i smještaja, već stvari na koje prosječni turista potroši u destinaciji.

Njihov izbor je pao na koka-kolu, pivo, kafu, vodu, vino, kremu za sunčanje, sredstvo protiv insekata i kremu za sunčanje – odnosno, ono što se mahom kupuje u prodavnicama u kafićima, prodavnicama i restoranima.

Najpristupačnije evropske destinacije u 2024. godini:

Na samom vrhu liste nema evropskih destinacija. Tu su vijetnamski Hoi An, južnoafrički Kejptaun i kenijska Mombasa. Na četvrtom mjestu, iznenađujuće, je japanski grad Tokio. Na ovih osam artikala, turisti će potrošiti 51,18 funti u Hoi Anu i 59,05 funti u Tokiju.

Najpristupačnija evropska destinacija zauzela je peto mjesto na listi. Najpovoljnija ljetnja destinacija u Evropi, s obzirom na gore navedene parametre, je južni region Algarve, koji se nalazi u Portugalu, na obali Atlantskog okeana. Zadržali su petu poziciju u odnosu na prošlu godinu, a na posmatranih osam artikala turisti će potrošiti 59,69 funti, odnosno 69,96 eura.

Druga najpogodnija destinacija u Evropi, a sedma u svijetu je Sunčani brijeg u Bugarskoj. Region na obali Crnog mora poznat je po noćnom životu koji privlači mlade, ali i po kulturnim znamenitostima u neposrednoj blizini. Korpa sa osam posmatranih proizvoda tamo košta 62,49 funti ili 72,92 eura.

Treće najpogodnije mjesto za odmor u Evropi, a deseto u svijetu je kiparski grad Pafos. Vjeruje se da je Pafos rodno mjesto grčke boginje ljubavi Afrodite. Bogat je istorijskim lokalitetima, pa se u samom gradu, uz obalu, nalazi veliki arheološki park sa ostacima starih palata i pozorišta, mozaicima i stubovima iz različitih perioda antike.

Na ovom mjestu na najsunčanijem evropskom ostrvu, korpa sa osam proizvoda koštaće vas 73,32 funte, odnosno 85,56 eura, prenosi RTCG.

