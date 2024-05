Turisti oduševljeno dolaze u BiH da borave u - bačvi (FOTO/VIDEO)

Ovo je inspirativna priča o mladoj ekipi koja je u jeku korone zasukala rukave, ručno izradila bačvu za smještaj i bacila se u turizam.

Da vam neko kaže da ćete biti smješteni u bačvi prilikom odmora, zasigurno bi vam ideja bila, u najmanju ruku, neobična. Međutim, sve veći broj turista dolazi na Blidinje kako bi boravili, ni manje ni više, nego u bačvi, i time su oduševljeni.

Radi se o Barrel Land Blidinje smještaju, jedinstvenom konceptu smještaja za koji se traži slobodan termin.

Jedan od pokretača ideje Vedran Miletić kaže za Bljesak.info kako su do ideje došli kroz neformalni razgovor, u vremenu korone, kada su imali dosta slobodnog vremena.

“Tada još kao studenti Računarstva na SUM imali smo neka predavanja koja su bila remote ali uz to smo imalo dosta slobodnog vremena budući da smo bili zadnja godina. I nekako smo se tražili što i kako bi mi mogli pokrenuti u sferi turizma budući da smo sami voljeli posjetiti neka neobična mjesta, mjesta koja na poseban način pružaju dodir s prirodom, ali da gosti imaju osim smještaja neko iskustvo unikatno”, priča Vedran njihovu priču.

Upravo na tome je nastala neka osnovna skica Barrel land Blidinje.

“Odlučili smo u prvi plan staviti iskustvo i cijeli koncept napraviti tako da se smještaj temelji na iskustvu i naš finalni moto jeste da mi ne nudimo noćenje, mi nudimo iskustvo spavanja u bačvi. U tom trenutku nije bilo mnogo smještaja koji je imali takav koncept, pogotovo ne na Blidinju. Našu bačvu smo crtali preko 4 mjeseca kako bi neke fine radove uopće mogli predočiti budućem graditelju i posložiti sve da ima glavu i rep”, pojašnjava dalje Vedran.

Ali, tu tek kreće njihova avantura.

“I to prava avantura, jer smo htjeli novac koji smo sami kao studenti zaradili uložiti u ovaj smještaj te naći osobu koja će to napraviti, ali nismo uspjeli. Razlog tome je veoma jednostavan: malo ko želi graditi nešto što nije nikada radio. Mi nismo imali sreću da nađemo nekoga te je u jednom trenutku sve palo u vodu i razmišljali smo kako uopće to da izvedemo. I onda smo odlučili sami zasukati rukave i u doba najveće korone krenuli smo s izradom našeg unikatnog smještaja”, priča Vedran.

Sve što danas Barrel Land ima u svojoj ponudi isključivo je napravljeno njihovim rukama i 100% je autentičan proizvod koji nudi jedistveno iskustvo.

“Ta odluka da sami krenemo raditi koja u biti nije bila odluka već potreba da ostvarimo svoj san, je najbolja odluka ikad! Imali smo pred sobom hrpu drveta i veliku volju i želju da ostvarimo svoj san. Tu motivaciju tada još 2 studenta koji nikada praktično nisu imali dodira s drvetom krenu kreirati nešto što su mnogi majstori odbili je vjerovatno ono što može inspirirati mnoge da uz trud, volju i rad možete napraviti što god želite”, prepričava njihovu priču.

Glamping kao novi vid turizma

Tako je nastala i njihova bačva, na ni malo lak način budući da je izrada trajala skoro godinu dana, ali su uveli neke novitete u turističku ponudu Hercegovine i postavili neke standarde i ugostili mnogo gostiju te dobili potvrdu upravo te teze.

Radi se o, kako se to danas naziva, glamping turizmu koji praktikuje sve veći broj turista.

“Glamping kao pojam se veže uz termine glamurozni i kamping, dakle u našoj ponudi osim smještaje jedinice u obliku bačve gdje gosti imaju priliku provesti noć pod zvijezdama s čarobnim izlaskom sunce, imaju priliku i uživati u jedistvenom drvenom jacuzziu koji se grije prirodno, na drva, veliku ljuljačku s pogledom na jezero i Čvrsnicu, kao i mjesto za druženje i zabavu. Također kroz naš smještaj pokušavamo promovirati lokalne proizvođače i na taj način našim gostima približiti Blidinje, tako u našem smještaju gosti dobiju poklon paket lokalnih proizvoda potpuno besplatno te ih mogu kušati i naručiti ukoliko im se svide”, kaže Vedran.

Reakcije su od prvog dana odlične i turisti dolaze iz svih zemalja svijeta.

“Reakcije su bile odlične! Razlog tome je upravo to što smo obratili pažnju na sve detalje i sve smo kreirali tako da bude u skladu s prirodom i da gosti imaju tu privilegiju biti u jednom od najljepših parkova prirode u BiH a da imaju sve ono što imaju u hotelu s 5 zvijezdica. Naši gosti imaju priliku iskustiti nešto novo, unikatno, moderno i luksuzno, također imaju priliku odmoriti se i restereti se stresa jer Blidinje liječi’”, odlučan je Vedran.

“Nemamo pravilo od kud dolaze naši gosti, kod nas su uvijek bili i biti će dobro došli svi! Bez obzira na mjesto od kud dolaze kao i neka druga obilježja, nama je najbitnije da gosti se osjećaju dobro i da su sigurni. A to već kroz zadnje 3 godine konstatno dobivamo kao povratnu informaciju od domaćih, ali i stranih gostiju koji uviđaju magiju ovoga mjesta”, dodaje.

Svoju ponudu idealno su uklopili u Park prirode Blidinje i ovo je, zapravo, ono što je Blidinju i trebalo.

“Rekao bi da smo mi tu jedan posrednik između Blidinja i ljudi, mnogo ljudi voli boraviti u prirodi ali ili nemaju adekavatan smještaj ili nisu dobili još to zrno motivacije da posjete Blidinje. Mi smo smještaj koji će osigurati da imate sve ono što Vam treba za ugodan boravak i unikatno iskustvo”, zaključuje razgovor za Bljesak.info Vedran Miletić, jedan od pokretača Barrel Landa Blidinje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.