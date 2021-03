Turističkom videu Srpske treća nagrada u Japanu

BANJALUKA - Turistički promotivni video "Nothing much but much more" Turističke organizacije Republike Srpske (TO RS) osvojio je treću nagradu na prestižnom Јapanskom svjetskom festivalu turističkog filma u kategoriji najboljih turističkih destinacija i regiona.

Turističkom promotivnom videu TO RS ovo je 16. priznanje za film koje je stiglo s festivala širom svijeta.

Ovaj događaj je zbog korone održan online i emitovan je širom svijeta.

Nagradu je u budističkom hramu Kijomizu-dera u gradu Kjotu, staroj japanskoj prijestonici, u ime TO RS preuzeo Siniša Berjan, ambasador BiH u Јapanu.

Organizatori festivala ocijenili su video TO RS veoma visokim ocjenama i prenijeli ambasadoru svoje divljenje prema turističkim potencijalima i prirodnim ljepotama Srpske.

Berjan je, u ime TO RS, direktoru ovog festivala poklonio sliku, koja simbolično predstavlja Republiku Srpsku. Na njegov poziv, ovi eminentni japanski stručnjaci su potvrdili mogućnost posjete RS i BiH, u cilju promocije regije, čim budu stečeni uslovi za bezbjedna putovanja.

Nada Jovanovć, direktorica TO RS, rekla je u izjavi za "Nezavisne novine" da je ova nagrada veoma značajna za njih, ali i za cijelu Republiku Srpsku.

"Dosad smo osvojili 14 nagrada na 14 festivala na četiri kontinenta, osvojili smo i prvo mjesto na svijetu, a ova nagrada je isto tako značajna", naglasila je ona.

Japanci su se, kako kaže, zaljubili u prirodne ljepote Srpske i jedva čekaju da mogu doći u posjetu. Izrazila je nadu da će turizam u RS, čim to uslovi dozvole, ponovo imati zamah koji je imao na početku 2020, prije početka pandemije virusa korona.

Na festivalu je nagrađeno 68. videa u šest tematskih kategorija, od ukupno 1.327 videa iz cijelog svijeta, što je i bio najveći broj registrovanih videa u istoriji održavanja ove manifestacije.

Јapanski svjetski festival turističkog filma je službeni član Međunarodnog komiteta turističkih filmskih festivala. Osim festivala, održan je i forum čiji je cilj bio bolja promocija turizma s fokusom na otkrivanje novih izraza turističkih filmova i nagrađivanje izvanrednih filmova.