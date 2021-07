"Ukrinski cvijet", prirodni fenomen Prnjavora, biće uvršten na turističku mapu

PRNJAVOR - Opština Prnjavor posjeduje veći broj interesantnih turističkih lokaliteta, prirodnih bogatstava i raznih sadržaja od rekreativnih do duhovnih, među kojima se ljepotom i neobičnošću ističe fenomen "cvjetanja" rijeke Ukrine, jedinstven u BiH.

Jednom godišnje, krajem jula ili početkom avgusta, tokom večeri i jutra na rijeci Ukrina pojavljuju se rojevi leptira poznatog kao "vodeni cvijet" , insekta čiji životni ciklus traje samo nekoliko dana - od insekta sposobnog za let i parenje do jajašca položenog u vodu.

"Vodenim cvijetom" nazvan je zato što poslije "svadbenog" ronjenja i polaganja jaja brojni mužijaci i ženke iscrpljeni padaju na vodenu površinu, gdje plutaju poput cvjetova.

Ova vrsta jedinstvena je uglavnom po bijeloj boji, dok se na još tri poznata lokaliteta pojavljuju žuti lepoiri.

Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš navodi da ova lokalna zajednica ima u planu da organizuje manifestaciju "Dani cvjetanja Ukrine" koja će okupljati koloniju umjetnika, slikara i fotografa, čiji će radovi promovisati ovaj prirodni fenomen.

Takođe, u planu je da ovu pojavu isprate svi ljubitelji prirode i organizacije koje se bave zaštitom životne sredine, čime bi se podigla ekološka svijest građana opštine Prnjavor o važnosti očuvanja sliva rijeke Ukrine.

Prema njegovim riječima, u planu je i priprema inicijative za zaštitu "Ukrinskog cvijeta" koja će biti upućena prema Republičkom zavodu za zaštitu kulturno - istorijskog i prirodnog nasljeđa.

Pojava "Ukrinskog cvijeta" uslovljena je čistom vodom, pa je rijeka Ukrina koja cijelim svojim tokom protiče kroz Republiku Srpsku i spaja pet lokalnih zajednica - Čelinac, Prnjavor, Doboj, Derventu i Brod, uz bogat riblji fond atraktivna i za ribolov.

I akumulaciono jezero Drenova udaljeno desetak kilometara od centra grada predstavlja mjesto gdje se okupljaju ribolovci iz cijele regije.

Jezero poznato po kapitalnim ulovima soma i šarana bogato je i bijelom vrstom ribe, planski se poribljava, čuva i uređuje, a zahvaljujući izuzetno lijepom prirodnom okruženju idealno je za odmor i rekreaciju.

Osim ribolovnog, u opštini Prnjavor, postoji duga tradicija lovnog turizma.

Rukovodilac za lovstvo i turizam Privrednih lovišta Prnjavor i Motajica Šumskog gazdinstva "Gradiška" Duško Miodanić kaže da su u ovoj lovnoj sezoni već imali dosta registrovanog odstrela i posjeta turista iz svih krajeva regiona, a nedavno su im u gostima bili lovci iz Češke...

"Imamo veliku posjetu lovaca iz svih krajeva Republike Srpske i Federacije BiH, dok su nam prije početka pandemije dolazili lovci iz Norveške, Švedske, NJemačke i drugih zemalja. Najveći izraženi interes je za lov srndaća, te divlje svinje koji je najaktuelniji oko nove godine" , navodi Miodanić.

Već je počeo lov na srndaća, lov na divlju svinju sa psima goničima predviđen je od 1. septembra do 15. januara, lov lisice od 1. oktobra do 15. januara, lov zeca od 1. oktobra do 5. decembra, lov fazana od 1. oktobra do 6. januara i lov predatora do kraja lovne sezone, odnosno 31.marta.

Privredno lovište LJubić - Čavka prostire se na površini od 7.820 hektara, a zainteresovanima lov je omogućen svakodnevno.

Na području opštine Prnjavor djeluje i Sportsko-rekreativno lovište "Prnjavor" koje je svoje aktivnosti baziralo na lov za članove Lovačkog udruženja "Borik".

Za boravak u prirodi preporuka je i planina LJubić, koja se sa najvišim vrhom Svinjar na 594 metra nadmorske visine ubraja u niske planine. Sa južne strane omeđena je rijekom Ukrinom, sa sjevera rijekom Vijakom i jezerom Drenova.

Stanište je brojnih životinjskih i biljnih vrsta, odredište atraktivno tokom cijele godine. Za lijepog vremena pretvara se u izletiše na kojem se organizuju porodična i druga okupljanja.

Prnjavor je već nadaleko poznat po Ergeli "Vučijak" koja u svom vlasništvu ima oko stotinjak konja i jedina je ergela u BiH sa čistokrvnim lipicanerima. Ergela je unazad nekoliko godina u vlasništvu Vlade Republike Srpske, a desetak lipicanera sa ove ergele svoje mjesto našlo je u specijalnoj konjičkoj jedinici MUP-a Srpske.

Na putnom pravcu prema Stanarima, na oko 14 kilometara od Prnjavora, nalazi se Zdravstveno-turistički centar "Banja Kulaši" čija se ljekovita voda pokazala kao posebno efikasna kod liječenja psorijaze, raznih kožnih i drugih oboljenja.

Osim u Kulašima, prema raspoloživim podacima, sa sličnim karakteristikama vode u Evropi su poznata još samo dva, a u svijetu četiri izvora, što "Banju Kulaši" svrstava u raritete. Ovaj zdravstveni kompleks osim savremeno opremljenih smještajnih kapaciteta posjeduje dva termalna i otvoreni sezonski bazen, a odnedavno i SPA bazen sa hidromasažom.

U Prnjavoru će vam za vjerski turizam preporučiti posjetu Crkvi brvnari u Palačkovcima, izgrađenoj 1843. godine, i srednjovjekovnom manastru Stuplje.

Crkva brvnara u Palačkovcima posvećena je apostolima Petru i Pavlu i u potpunosti je sagrađen od hrastovog drveta. Zbog svoje graditeljske i estetske vrijednosti proglašena je spomenikom nulte kategorije i stavljena pod zaštitu države.

Manastir Stuplje nalazi se na granici prnjavorske i čelinačke opštine, uz rijeku Manastirku. Pretpostavlja se da je izgrađen u 13. vijeku. Manastirski temelji pronađeni su sredinom 1994. godine nakon čega je obnovljen.

Turističkoj ponudi Prnjavora početkom 2021. godine pridodat je i Zavičajni muzej sa četiri etnografske postavke i oko 200 izloženih predmeta koji svjedoče o istorijskom razvoju i tradiciji ove lokalne zajednice.