Ulaznice za Plitvička jezera moguće kupiti samo na internetu

ZAGREB - Ulaznice za Nacionalni park Plitvička jezera mogu se kupiti isključivo na internetu, a kako bi se izbjegle gužve broj individualnih posjetioca u jednom danu ograničen je na 8.500 do 10.000.

Ko nije kupio ulaznicu na internetu, u velikim je problemima, prenosi Poslovni dnevnik.

Kad se vaučer kupi preko interneta na stranicama nacionalnog parka, potrebno ga je na blagajni zamijeniti za ulaznicu, a posjetioci nisu srećni zbog takvog rješenja.

Cijena ulaznice za odrasle je od 60 do 100 kuna, za djecu od 7 do 18 godina od 30 do 50 kuna.

Cijena ulaznice varira u zavisnosti od toga da li je u pitanju radni dan ili praznik.