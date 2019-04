Uzbekistan, Jordan i Bali privlače bh. turiste

BANJALUKA - Pored velikog interesa bh. građana za ljetovanja u Turskoj i Hrvatskoj, interes raste u posljednje vrijeme i za neke daleke i neobične destinacije, poput Kube, Tajlanda, Balija, Jordana pa i Uzbekistana, naveli su iz turističkih agencija.

Muharem Konjalić, direktor "Jungle Tribea" u BiH, kaže da je posljednjih godina došlo do porasta broja putnika u neke od najfascinantnijih zemalja na svijetu, jer naši građani definitivno sve više istražuju daleke destinacije.

"Na prvom mjestu su Kuba i Tajland, a iza njih Zanzibar, Bali i Šri Lanka, te je Jordan. Međutim zbog nemilih događaja koji su se desili u Šri Lanki određeni broj putnika će odustati od svoje zamisli da putuje na tu destinaciju", rekao je Konjalić.

On ističe da su već za neke nedavno otvorene avgustovske, septembarske ili oktobarske termine popunili grupe, pa moraju otvarati nove.

"Naša putovanja se generalno svode na to da su izuzetno neobična i avanturistička, ne baziramo se samo na luksuzni smještaj, nego da se obiđe neka destinacija i što više upozna. Naravno da je smještaj bitan segment za cijenu aranžmana, ali ne i krucijalan. U zavisnosti od aranžmana cijene se kreću uglavnom između 1.600 i 2.000 KM ukoliko se putnik na vrijeme prijavi i uhvati promo ili First Minute", rekao je on.

Pojasnio je da se u zavisnosti od aranžmana cijena za Kubu kreće od 1.580 KM do 2.800 KM, a ostale destinacije od 1.500 do 2.300 KM. Dodao je da su promotivne cijene uvijek povoljnije.

U Turističkoj ageniciji "Relax Tours" iz Sarajeva kažu da je među građanima popularna destinacija Uzbekistan te da vlada velika zainteresovanost.

"Uzbekistan je za nas nepoznanica, a izuzetno je zanimljiva zemlja. Imamo odličnu konekciju s Uzbekistanom po pitanju avio-prevoza letom Sarajevo - Istanbul, Istanbul - Taškent", kažu u "Relax Toursu".

Oni ističu da za ovakve i slične destinacije prave grupe sa 15 do 20 turista.

"Cijene ovakvih aranžmana s ukupno deset noćenja na bazi polupansiona, avionskom kartom i aerodromskim taksama su od 2.600 do 2.900 KM. Ukoliko se rezerviše u roku od deset dana nakon što je objavljen program ide se po First Minute cijeni", kažu u "Relax Toursu".

Osim za Uzbekistan, turisti su zainteresovani i za Bali, za kraljevske gradove Maroka, gdje se obilazi više lokacija, te za Iran, koji je izuzetno popularan na jesen.

Po pitanju ljetovanja, kažu u ovoj agenciji, izuzetno je popularna Turska zbog velike ponude, a interes građana dosta je veći u odnosu na prošlu godinu.

U Turističkoj agenciji "Zepter Passport" u Banjaluci kažu da građani svakako putuju i na destinacije poput Zanzibara, Maldiva, Tajlanda, Kube i Balija.

"Trenutno imamo jednu grupu u Kini, a ove godine smo imali dosta upita za Šri Lanku, međutim sada nam je upitna ta destinacija", rekli su u ovoj agenciji.

Dodaju da su putovanja na Mauricijus, Bali i Maldive izuzetno interesantna za mlade bračne parove koji žele tamo da provedu medeni mjesec.

U Turističkoj agenciji "Adriatica Line" kažu da nemaju u ponudi nesvakidašnje daleke destinacije te da se radi isključivo o pojedinačnim slučajevima.