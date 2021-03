Vlaseničanka savladala svih 78 vrhova u BiH viših od 2.000 m

VLASENICA - Milena Pavlović, članica Planinarsko-ekološkog društva "Acer" iz Vlasenice, usponom na greben Kozja strana na planini Zelengori kompletirala je svoj "Čelendž 2000 plus" i tako postala osma planinarka od ukupno 39 ljudi koji su uspješno savladali svih 78 vrhova u BiH sa nadmorskom visinom preko 2.000 metara.

Pavlovićeva je izjavila da je ovo za nju bio poseban izazov i da se za podvig može prijaviti svaki planinar, ali na svoju odgovornost.

Kazala je da se verifikacija vrhova postiže fotografijom na kojoj je prepoznatljiv vrh i planinar koji ga je osvojio, a sve se mora uredno dokumentovati.

"Postoji tačno lista planina i njihovih vrhova koje je potrebno osvojiti da bi se završio 'Čelendž'. Potrebno je uključiti lokaciju da budu prepoznatljive koordinate ili neki vrh u pozadini, inače, bez toga nema ni verifikacije", pojasnila je Pavlovićeva.Dodala je da je uspon na 78 vrhova trajao 26 dana, da je moglo i manje, ali da vremenske neprilike nisu dozvoljavale.

Pavlovićeva je navela da je za osvojenih 78 vrhova napravila statistiku koja pokazuje da je prešla 465 kilometara.

"S obzirom da sam iz Vlasenice, a geografski položaj planina je razbacan po čitavoj BiH, u vožnji sam prešla 11.635 kilometara", priča ona.

Uveliko se priprema za zimski "Čelendž", koji je mnogo teži i zahtjevniji od onog koji je osvojila.

"Imam već osvojenih između 30 i 40 vrhova od 78, gdje se na fotografijama vidi da se to dešavalo u zimskim uslovima. Nadam se da ću do maja, do kada na planinama ima snijega, da osvojim i 'Zimski čelendž 2000 plus'", kazala je Pavlovićeva.

Ova iskusna planinarka 2019. godine osvojila je Mon Blan, najviši planinski vrh u alpskom masivu, što je najveći uspjeh Planinarsko-ekološkog društva "Acer".

Pavlovićeva, koja je master inženjer informatike, planinarenjem se bavi od 2014. godine, član je i Planinarsko-smučarskog društva "Ljukten" iz Trstenika, a osim planinarenja bavi se i paraglajdingom.