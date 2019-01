Zaledili Nijagarini vodopadi

Toliko je hladno da su se neki dijelovi Nijagarinih vodopada zaledili.

Hladan talas zahvatio je sjeveroistok i napravio od Nijagarinih vodopada čist led. Pojsetioci ovih dana neprestano objavljuju fotografije nevjerovatnog prizora, a izgleda kao da vodopad udara u čist led.

Say what you will about winter, but a frosted Niagara Falls certainly is lovely this time of year