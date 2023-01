Zanimljivosti o Islandu: Prije 30 godina četvrtkom nije emitovan TV program

Kako je nazivaju Zemljom Vatre i Leda, kako gejzira ima koliko vam srce želi, kako je glavni grad Rejkjavik, svi vrlo dobro znamo.

Ali ovih 7 stvari ipak je manje poznato, a budući da je Island posljednjih godina na cijeni, nije loše saznati nešto više zanimljivosti o toj zemlji.

Bez televizije četvrtkom

Sve do 1987. godine televizijska kuća četvrtkom nije emitovala TV program, pa se Islanđani rođeni do te godine često šale kako su vjerovatno začeti - četvrtkom.

Naime, četvrtak je smatran danom za druženja i održavanje odnosa s ljudima, tako da tada jedini TV program u zemlji nije postojao četvrtkom.

Kattarshians

I dok na svjetskom nivou TV programom i dalje žare i pale, Islanđani su napravili ponešto drugačiji reality show. Naime, kod njih se emituje "Keeping up with the Kattarshians“" gdje se prati život i ponašanje mački u kući.

Crtanje umjesto adrese

Ne znate nečiju adresu, a želite poslati pismo? Ništa zato, pismo će vjerojvtno doći na odredište. To se odnosi na vangradske dijelove zemlje jer su tamo kuće često jako, jako udaljene jedna od druge.

Polarna svjetlost

Vjerovali ili ne, stanovnici Islanda u polarnoj svjetlosti mogu uživati gotovo osam mjeseci godišnje. Čini nam se kako je ovo fora, ali bismo se vjerovatno već nakon nekoliko dana pitali "hoće li više prestati?"...

Zadnji cheesburger

Vjerovali ili ne, McDonald's u zemlji ne postoji još od 2009. godine. No ne brinite se, zadnji je, skupa s pomfritom sačuvan i moguće ga je vidjeti i uživo.

Bebe na svježem vazduhu

Baš kao i Danci, i Islanđani svoje bebe ostavljaju ispred kafića ili restorana, na svježem zraku. Naime, sasvim je normalno da roditelji uđu na "ćakulu" s prijateljima, a za to vrijeme ostave dijete vani - na svježem vazduhu. S obzirom na stopu kriminaliteta, niko i ne pomišlja na nešto negativno, a recimo i kako su otmice ovdje nepoznat pojam.

Najsjeverniji glavni grad na svijetu

Glavni grad Rejkjavik najsjeverniji je glavni grad na cijelom svijetu.

Uprkos tome, nije hladno kako bi se moglo očekivati, temperature nisu sibirske, već je prosječna temperatura u januaru jednaka prosječnoj u Njujorku.

Island je, sa svim njegovim čarima, lako zavoljeti odmah na prvu.

