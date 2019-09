Zavirite u neobičnu ulicu Bagdada, grada koji voli knjige

. شارع المتنبّي، هو قبلة المثقف العراقي، يرجع تاريخه إلى العصر العباسي وظهرت فيه المؤسسات الثقافية والمكتبات على مر العصور، يعرف برصيف طويل لبيع الكتب على جانبيه. ويقال إن له عطرًا مميزًا ومنه يشتري الناس الكتب الزهيدة والباهظة، والمخطوطات والخرائط. Mutanabbi Street is located near the old quarter of Baghdad, the historic center of Baghdad bookselling, a street filled with bookstores and outdoor stalls. It was named after the 10th-century classical Iraqi poet Al-Mutanabbi. #هيئة_الشارقة_للكتاب #الشارقة #الإمارات #كاتب #كتب #شارع_المتنبي #SBA #Books #Writers #Shj #Authors #UAE #mutanabbistreet

